В ЯНАО простились с военнослужащим, погибшим в ходе СВО. Фото

19 июня 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

В Белоярске похоронили военнослужащего Руслана Вануйто Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Приуральском районе ЯНАО прошел траурный митинг и похороны военнослужащего Руслана Вануйто, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «В последний путь проводили нашего земляка Руслана Вануйто. Защищая мирных жителей Донецкой народной республики и наш с вами мир и покой, он отдал самое ценное — жизнь», — написал Иван Сакал в своем telegram-канале. Руслана похоронили в Белоярске. Мэр выразил соболезнования родным и близким героя. Специальную военную операцию по защите регионов Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач СВО принимают участие бойцы из всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала. Руслан Вануйто погиб при выполнении воинского долга Фото: telegram-канал Ивана Сакала

В Приуральском районе ЯНАО прошел траурный митинг и похороны военнослужащего Руслана Вануйто, погибшего при выполнении задач специальной военной операции. Об этом сообщил глава района Иван Сакал. «В последний путь проводили нашего земляка Руслана Вануйто. Защищая мирных жителей Донецкой народной республики и наш с вами мир и покой, он отдал самое ценное — жизнь», — написал Иван Сакал в своем telegram-канале. Руслана похоронили в Белоярске. Мэр выразил соболезнования родным и близким героя. Специальную военную операцию по защите регионов Россия проводит с 24 февраля 2022 года. В выполнении задач СВО принимают участие бойцы из всех субъектов Федерации, в том числе и с Ямала.