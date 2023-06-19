Байден вынес вердикт встрече Блинкена и Си Цзиньпина

Байден констатировал бесполезность поездки Блинкена в Китай

20 июня 2023 в 02:58 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил об отсутствии прогресса во взаимоотношениях с КНР Фото: Official White House / Adam Schultz Поездка госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай и дальнейшие переговоры с лидером Си Цзиньпином не дали какого-либо прогрессам во взаимоотношениях двух стран. К такому выводу пришел президент США Джо Байден. «Прогресса в отношениях США и КНР на встрече Блинкена и Си Цзиньпина не достигнуто», — заявил Байден. Его слова приводит РИА Новости.

Поездка госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай и дальнейшие переговоры с лидером Си Цзиньпином не дали какого-либо прогрессам во взаимоотношениях двух стран. К такому выводу пришел президент США Джо Байден. «Прогресса в отношениях США и КНР на встрече Блинкена и Си Цзиньпина не достигнуто», — заявил Байден. Его слова приводит РИА Новости.