19 июня 2023

Байден вынес вердикт встрече Блинкена и Си Цзиньпина

Байден констатировал бесполезность поездки Блинкена в Китай
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден заявил об отсутствии прогресса во взаимоотношениях с КНР Фото:

Поездка госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай и дальнейшие переговоры с лидером Си Цзиньпином не дали какого-либо прогрессам во взаимоотношениях двух стран. К такому выводу пришел президент США Джо Байден.

«Прогресса в отношениях США и КНР на встрече Блинкена и Си Цзиньпина не достигнуто», — заявил Байден. Его слова приводит РИА Новости.

Подписывайтесь на URA.RU в YouTube! Мы следим за новостями в России и мире и рассказываем их в удобном формате.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поездка госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай и дальнейшие переговоры с лидером Си Цзиньпином не дали какого-либо прогрессам во взаимоотношениях двух стран. К такому выводу пришел президент США Джо Байден. «Прогресса в отношениях США и КНР на встрече Блинкена и Си Цзиньпина не достигнуто», — заявил Байден. Его слова приводит РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...