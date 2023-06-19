Байден вынес вердикт встрече Блинкена и Си Цзиньпина

Джо Байден заявил об отсутствии прогресса во взаимоотношениях с КНР
Поездка госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена в Китай и дальнейшие переговоры с лидером Си Цзиньпином не дали какого-либо прогрессам во взаимоотношениях двух стран. К такому выводу пришел президент США Джо Байден.
«Прогресса в отношениях США и КНР на встрече Блинкена и Си Цзиньпина не достигнуто», — заявил Байден. Его слова приводит РИА Новости.
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