Полпред Якушев обратился к уральцам с важным заявлением о трагичном событии

Полпред Якушев отметил героизм уральцев в Великой Отечественной войне в День памяти и скорби

21 июня 2023 в 10:17 Размер текста - 17 +

Якушев вспомнил подвиги уральцев в Великой Отечественной войне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обратился к уральцам по случаю Дня памяти и скорби. Он отметил жителей Урала и Западной Сибири, которые помогли победить стране в борьбе с гитлеровцами в Великой Отечественной войне. «22 июня 1941 года — одна из самых трагичных дат в истории Отечества. Нацисты не просто вторглись в нашу страну. Они сломали судьбы миллионов людей. Лишили их мирной жизни, близких, разрушили мечты и надежды», — заявил Якушев. Он упомянул, что в России нет семьи, которой бы не коснулась война, а тысячи жителей Урала воевали на фронте, трудились в тылу, спасали раненных и помогали эвакуированным. В связи с чем сейчас семь городов Уральского федерального округа удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». «Память об этом навсегда останется с нами. Она поддерживает нас в новой схватке с нацизмом. Помогает верить и побеждать. Уверен — мы будем достойны наших предков и снова сможем защитить Родину», — заметил уральский полпред. Ранее Якушев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он назвал их главной движущей силой уральского здравоохранения.

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обратился к уральцам по случаю Дня памяти и скорби. Он отметил жителей Урала и Западной Сибири, которые помогли победить стране в борьбе с гитлеровцами в Великой Отечественной войне. «22 июня 1941 года — одна из самых трагичных дат в истории Отечества. Нацисты не просто вторглись в нашу страну. Они сломали судьбы миллионов людей. Лишили их мирной жизни, близких, разрушили мечты и надежды», — заявил Якушев. Он упомянул, что в России нет семьи, которой бы не коснулась война, а тысячи жителей Урала воевали на фронте, трудились в тылу, спасали раненных и помогали эвакуированным. В связи с чем сейчас семь городов Уральского федерального округа удостоены почетного звания «Город трудовой доблести». «Память об этом навсегда останется с нами. Она поддерживает нас в новой схватке с нацизмом. Помогает верить и побеждать. Уверен — мы будем достойны наших предков и снова сможем защитить Родину», — заметил уральский полпред. Ранее Якушев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он назвал их главной движущей силой уральского здравоохранения.