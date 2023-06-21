Полпред Якушев обратился к уральцам с важным заявлением о трагичном событии

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев обратился к уральцам по случаю Дня памяти и скорби. Он отметил жителей Урала и Западной Сибири, которые помогли победить стране в борьбе с гитлеровцами в Великой Отечественной войне.
«22 июня 1941 года — одна из самых трагичных дат в истории Отечества. Нацисты не просто вторглись в нашу страну. Они сломали судьбы миллионов людей. Лишили их мирной жизни, близких, разрушили мечты и надежды», — заявил Якушев.
Он упомянул, что в России нет семьи, которой бы не коснулась война, а тысячи жителей Урала воевали на фронте, трудились в тылу, спасали раненных и помогали эвакуированным. В связи с чем сейчас семь городов Уральского федерального округа удостоены почетного звания «Город трудовой доблести».
«Память об этом навсегда останется с нами. Она поддерживает нас в новой схватке с нацизмом. Помогает верить и побеждать. Уверен — мы будем достойны наших предков и снова сможем защитить Родину», — заметил уральский полпред.
Ранее Якушев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он назвал их главной движущей силой уральского здравоохранения.
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