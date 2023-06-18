Полпред Якушев выступил со срочным обращением к уральцам

Полпред Якушев поздравил уральских врачей с профессиональным праздником

Владимир Якушев назвал уральских врачей главной движущей силой здравоохранения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил медицинских работников с профессиональным праздником. Он назвал их главной движущей силой уральского здравоохранения.

«Уважаемые медработники, поздравляю вас с профессиональным праздником. В УрФО активно развивается система здравоохранения, в уральских регионах реализуется нацпроект „Здравоохранение“, строятся и ремонтируются больницы, поликлиники, но главной движущей силой были и остаются именно врачи, медсестры, фельдшеры и санитары, сердечно поздравляю вас!» — цитирует Якушева его пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале полпредства.

Якушев отметил, что в УрФО активно обновляется парк медицинских автомобилей, внедряются новые технологии и передовые методы лечения. Уральские врачи спасают раненых в зоне спецоперации, помогают жителям новых регионов России, которые годами не имели доступа к квалифицированной медпомощи. «Желаю всем медикам УрФО крепкого здоровья, счастья, мира и добра, удовлетворения от результатов работы», — резюмировал полпред.