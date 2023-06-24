Президент Польши собрал совещание из-за мятежа Пригожина

24 июня 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

Польша ведет постоянное наблюдение за ходом событий, заявил президент Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина Президент Польши Анджей Дуда собрал совещание из-за мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в соцсетях. «В связи с ситуацией в России мы провели сегодня утром консультации с премьер-министром и Министерством национальной обороны, а также с союзниками», — написал президент в своих соцсетях. Он отметил, что страна ведет постоянное наблюдение за ходом событий в России. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов. Минобороны опровергло это заявление, назвав его провокацией. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Пригожин заявил, что вошел в ЮВО в Ростове. По его словам, бойцы держат под контролем военные объекты города, в том числе аэродром. В Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), а также отменили все массовые мероприятия. Также режим КТО был введен в Воронежской области. Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что членов ЧВК обманом втянули в авантюру основателя компании Евгения Пригожина. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам, что сделает все, чтобы отстоять страну.

Президент Польши Анджей Дуда собрал совещание из-за мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в соцсетях. «В связи с ситуацией в России мы провели сегодня утром консультации с премьер-министром и Министерством национальной обороны, а также с союзниками», — написал президент в своих соцсетях. Он отметил, что страна ведет постоянное наблюдение за ходом событий в России. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов. Минобороны опровергло это заявление, назвав его провокацией. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Пригожин заявил, что вошел в ЮВО в Ростове. По его словам, бойцы держат под контролем военные объекты города, в том числе аэродром. В Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), а также отменили все массовые мероприятия. Также режим КТО был введен в Воронежской области. Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что членов ЧВК обманом втянули в авантюру основателя компании Евгения Пригожина. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам, что сделает все, чтобы отстоять страну.