Президент Польши собрал совещание из-за мятежа Пригожина

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Анджей Дуда, stock
Польша ведет постоянное наблюдение за ходом событий, заявил президент Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Президент Польши Анджей Дуда собрал совещание из-за мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в соцсетях.

«В связи с ситуацией в России мы провели сегодня утром консультации с премьер-министром и Министерством национальной обороны, а также с союзниками», — написал президент в своих соцсетях. Он отметил, что страна ведет постоянное наблюдение за ходом событий в России.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов. Минобороны опровергло это заявление, назвав его провокацией. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Пригожин заявил, что вошел в ЮВО в Ростове. По его словам, бойцы держат под контролем военные объекты города, в том числе аэродром. В Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), а также отменили все массовые мероприятия. Также режим КТО был введен в Воронежской области. Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что членов ЧВК обманом втянули в авантюру основателя компании Евгения Пригожина. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам, что сделает все, чтобы отстоять страну.

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Президент Польши Анджей Дуда собрал совещание из-за мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом он сообщил в соцсетях. «В связи с ситуацией в России мы провели сегодня утром консультации с премьер-министром и Министерством национальной обороны, а также с союзниками», — написал президент в своих соцсетях. Он отметил, что страна ведет постоянное наблюдение за ходом событий в России. Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ударе по позициям его бойцов. Минобороны опровергло это заявление, назвав его провокацией. Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Пригожин заявил, что вошел в ЮВО в Ростове. По его словам, бойцы держат под контролем военные объекты города, в том числе аэродром. В Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО), а также отменили все массовые мероприятия. Также режим КТО был введен в Воронежской области. Минобороны РФ обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер». В ведомстве отметили, что членов ЧВК обманом втянули в авантюру основателя компании Евгения Пригожина. Президент России Владимир Путин заявил в обращении к гражданам, что сделает все, чтобы отстоять страну.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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