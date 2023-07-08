В Минобороны отчитались о поездке Шойгу к контрактникам в ЮВО. Видео

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В ходе проверки ЮВО проходили практические занятия и стрельбы, сообщили в Минобороны Фото:

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу посетил Южный военный округ для проверки боевой подготовки военнослужащих, состоящих на контрактной службе во вновь формируемых соединениях и частях. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Сергей Шойгу проинспектировал боевую подготовку военнослужащих на полигонах Южного военного округа. Особое внимание уделялось контрактникам, которые состоят во вновь формируемых соединениях и воинских частях», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в ходе проверки проводились практические занятия, включающие тактику, медицинскую подготовку и стрельбу.

Контрактники также отрабатывали навыки вождения техники и обучались связи. Они использовали современные тренажеры и высоко оценили характеристики и удобство эксплуатации боевой техники, такой как танки Т-90М «Прорыв». Военнослужащие проходят подготовку под руководством опытных офицеров, что приобрели опыт во время специальных операций. После завершения подготовки на полигоне, контрактники отправятся в районы назначения, где продолжат боевое слаживание с другими воинскими частями, заключили в Минобороны.

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Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу посетил Южный военный округ для проверки боевой подготовки военнослужащих, состоящих на контрактной службе во вновь формируемых соединениях и частях. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сергей Шойгу проинспектировал боевую подготовку военнослужащих на полигонах Южного военного округа. Особое внимание уделялось контрактникам, которые состоят во вновь формируемых соединениях и воинских частях», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в ходе проверки проводились практические занятия, включающие тактику, медицинскую подготовку и стрельбу. Контрактники также отрабатывали навыки вождения техники и обучались связи. Они использовали современные тренажеры и высоко оценили характеристики и удобство эксплуатации боевой техники, такой как танки Т-90М «Прорыв». Военнослужащие проходят подготовку под руководством опытных офицеров, что приобрели опыт во время специальных операций. После завершения подготовки на полигоне, контрактники отправятся в районы назначения, где продолжат боевое слаживание с другими воинскими частями, заключили в Минобороны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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