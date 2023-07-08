В Минобороны отчитались о поездке Шойгу к контрактникам в ЮВО. Видео

08 июля 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

В ходе проверки ЮВО проходили практические занятия и стрельбы, сообщили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу посетил Южный военный округ для проверки боевой подготовки военнослужащих, состоящих на контрактной службе во вновь формируемых соединениях и частях. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сергей Шойгу проинспектировал боевую подготовку военнослужащих на полигонах Южного военного округа. Особое внимание уделялось контрактникам, которые состоят во вновь формируемых соединениях и воинских частях», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в ходе проверки проводились практические занятия, включающие тактику, медицинскую подготовку и стрельбу. Контрактники также отрабатывали навыки вождения техники и обучались связи. Они использовали современные тренажеры и высоко оценили характеристики и удобство эксплуатации боевой техники, такой как танки Т-90М «Прорыв». Военнослужащие проходят подготовку под руководством опытных офицеров, что приобрели опыт во время специальных операций. После завершения подготовки на полигоне, контрактники отправятся в районы назначения, где продолжат боевое слаживание с другими воинскими частями, заключили в Минобороны.

Министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу посетил Южный военный округ для проверки боевой подготовки военнослужащих, состоящих на контрактной службе во вновь формируемых соединениях и частях. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сергей Шойгу проинспектировал боевую подготовку военнослужащих на полигонах Южного военного округа. Особое внимание уделялось контрактникам, которые состоят во вновь формируемых соединениях и воинских частях», — сообщается в telegram-канале Минобороны. Там добавили, что в ходе проверки проводились практические занятия, включающие тактику, медицинскую подготовку и стрельбу. Контрактники также отрабатывали навыки вождения техники и обучались связи. Они использовали современные тренажеры и высоко оценили характеристики и удобство эксплуатации боевой техники, такой как танки Т-90М «Прорыв». Военнослужащие проходят подготовку под руководством опытных офицеров, что приобрели опыт во время специальных операций. После завершения подготовки на полигоне, контрактники отправятся в районы назначения, где продолжат боевое слаживание с другими воинскими частями, заключили в Минобороны.