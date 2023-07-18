В Чите пенсионерка открыла подпольное казино на съемной квартире

В Чите пенсионерка организовала в арендованной квартире подпольное казино. Полиция уже пресекла деятельность незаконного заведения, сообщили в пресс-службе МВД,
«В Забайкальском крае 69-летняя жительница Читы вместе с двумя помощниками обустроила в арендованной квартире подпольное казино», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что вход в подпольное заведение был доступен только постоянным клиентам. Получить его можно было после звонка на определенный номер телефона.
В ходе обысков полицейские изъяли шесть единиц компьютерной техники для входа в виртуальное казино. Также по факту незаконную организацию азартных игр было возбуждено уголовное дело. Причастные получили подписку о невыезде.
В Чите пенсионерка организовала в арендованной квартире подпольное казино. Полиция уже пресекла деятельность незаконного заведения, сообщили в пресс-службе МВД, «В Забайкальском крае 69-летняя жительница Читы вместе с двумя помощниками обустроила в арендованной квартире подпольное казино», — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что вход в подпольное заведение был доступен только постоянным клиентам. Получить его можно было после звонка на определенный номер телефона. В ходе обысков полицейские изъяли шесть единиц компьютерной техники для входа в виртуальное казино. Также по факту незаконную организацию азартных игр было возбуждено уголовное дело. Причастные получили подписку о невыезде.