В Великобритании объяснили, почему европейский банк боится забирать российские активы

FT: финансирование ВСУ замороженными российскими активами создаст прецеденты в экономике Европы
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Евросоюз заморозил российские активы после начала спецоперации Фото:
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Европейский банк Евросоюза опасается, что ценность его активов может сильно измениться из-за вливания замороженных российских денег в экономику Украины. Об этом написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу.

«Центральный банк Евросоюза опасается, что любое направление валютных резервов России для финансирования Украины создаст опасный прецедент для активов, номинированных в евро, которыми владеют иностранные правительства», — написал Мартин Сандбу. Он отметил, что из-за этого риска другие страны опасаются по поводу стоимости ценных бумаг, которые функционируют на еврорынке.

Сандбу отметил, что в Брюсселе (фактическая столица Евросоюза — прим. URA.RU) есть вторая идея по тому, как использовать замороженные российские активы. Она заключается в том, чтобы вложить их в облигации и получать с них регулярные купонные выплаты. Так уже сделала бельгийская финансовая компания Euroclear. По прогнозам, она сможет получить 3,5% от суммы активов. Такой вариант не сильно изменит ценность других акций на фондовом рынке. Конечная сумма заработка может составить семь-восемь миллиардов евро в год.

После начала спецоперации Евросоюз заморозил российские активы. Они будут возвращены после конца боевых действий. Общая сумма заморозки достигает 207 миллиардов евро, передает «Национальная служба новостей».

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Европейский банк Евросоюза опасается, что ценность его активов может сильно измениться из-за вливания замороженных российских денег в экономику Украины. Об этом написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу. «Центральный банк Евросоюза опасается, что любое направление валютных резервов России для финансирования Украины создаст опасный прецедент для активов, номинированных в евро, которыми владеют иностранные правительства», — написал Мартин Сандбу. Он отметил, что из-за этого риска другие страны опасаются по поводу стоимости ценных бумаг, которые функционируют на еврорынке. Сандбу отметил, что в Брюсселе (фактическая столица Евросоюза — прим. URA.RU) есть вторая идея по тому, как использовать замороженные российские активы. Она заключается в том, чтобы вложить их в облигации и получать с них регулярные купонные выплаты. Так уже сделала бельгийская финансовая компания Euroclear. По прогнозам, она сможет получить 3,5% от суммы активов. Такой вариант не сильно изменит ценность других акций на фондовом рынке. Конечная сумма заработка может составить семь-восемь миллиардов евро в год. После начала спецоперации Евросоюз заморозил российские активы. Они будут возвращены после конца боевых действий. Общая сумма заморозки достигает 207 миллиардов евро, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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