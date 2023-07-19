В Великобритании объяснили, почему европейский банк боится забирать российские активы

FT: финансирование ВСУ замороженными российскими активами создаст прецеденты в экономике Европы

19 июля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Евросоюз заморозил российские активы после начала спецоперации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Европейский банк Евросоюза опасается, что ценность его активов может сильно измениться из-за вливания замороженных российских денег в экономику Украины. Об этом написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу. «Центральный банк Евросоюза опасается, что любое направление валютных резервов России для финансирования Украины создаст опасный прецедент для активов, номинированных в евро, которыми владеют иностранные правительства», — написал Мартин Сандбу. Он отметил, что из-за этого риска другие страны опасаются по поводу стоимости ценных бумаг, которые функционируют на еврорынке. Сандбу отметил, что в Брюсселе (фактическая столица Евросоюза — прим. URA.RU) есть вторая идея по тому, как использовать замороженные российские активы. Она заключается в том, чтобы вложить их в облигации и получать с них регулярные купонные выплаты. Так уже сделала бельгийская финансовая компания Euroclear. По прогнозам, она сможет получить 3,5% от суммы активов. Такой вариант не сильно изменит ценность других акций на фондовом рынке. Конечная сумма заработка может составить семь-восемь миллиардов евро в год. После начала спецоперации Евросоюз заморозил российские активы. Они будут возвращены после конца боевых действий. Общая сумма заморозки достигает 207 миллиардов евро, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Европейский банк Евросоюза опасается, что ценность его активов может сильно измениться из-за вливания замороженных российских денег в экономику Украины. Об этом написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу. «Центральный банк Евросоюза опасается, что любое направление валютных резервов России для финансирования Украины создаст опасный прецедент для активов, номинированных в евро, которыми владеют иностранные правительства», — написал Мартин Сандбу. Он отметил, что из-за этого риска другие страны опасаются по поводу стоимости ценных бумаг, которые функционируют на еврорынке. Сандбу отметил, что в Брюсселе (фактическая столица Евросоюза — прим. URA.RU) есть вторая идея по тому, как использовать замороженные российские активы. Она заключается в том, чтобы вложить их в облигации и получать с них регулярные купонные выплаты. Так уже сделала бельгийская финансовая компания Euroclear. По прогнозам, она сможет получить 3,5% от суммы активов. Такой вариант не сильно изменит ценность других акций на фондовом рынке. Конечная сумма заработка может составить семь-восемь миллиардов евро в год. После начала спецоперации Евросоюз заморозил российские активы. Они будут возвращены после конца боевых действий. Общая сумма заморозки достигает 207 миллиардов евро, передает «Национальная служба новостей».