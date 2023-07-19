В Великобритании объяснили, почему европейский банк боится забирать российские активы

Европейский банк Евросоюза опасается, что ценность его активов может сильно измениться из-за вливания замороженных российских денег в экономику Украины. Об этом написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу.
«Центральный банк Евросоюза опасается, что любое направление валютных резервов России для финансирования Украины создаст опасный прецедент для активов, номинированных в евро, которыми владеют иностранные правительства», — написал Мартин Сандбу. Он отметил, что из-за этого риска другие страны опасаются по поводу стоимости ценных бумаг, которые функционируют на еврорынке.
Сандбу отметил, что в Брюсселе (фактическая столица Евросоюза — прим. URA.RU) есть вторая идея по тому, как использовать замороженные российские активы. Она заключается в том, чтобы вложить их в облигации и получать с них регулярные купонные выплаты. Так уже сделала бельгийская финансовая компания Euroclear. По прогнозам, она сможет получить 3,5% от суммы активов. Такой вариант не сильно изменит ценность других акций на фондовом рынке. Конечная сумма заработка может составить семь-восемь миллиардов евро в год.
Европейский банк Евросоюза опасается, что ценность его активов может сильно измениться из-за вливания замороженных российских денег в экономику Украины. Об этом написал обозреватель Financial Times Мартин Сандбу. «Центральный банк Евросоюза опасается, что любое направление валютных резервов России для финансирования Украины создаст опасный прецедент для активов, номинированных в евро, которыми владеют иностранные правительства», — написал Мартин Сандбу. Он отметил, что из-за этого риска другие страны опасаются по поводу стоимости ценных бумаг, которые функционируют на еврорынке. Сандбу отметил, что в Брюсселе (фактическая столица Евросоюза — прим. URA.RU) есть вторая идея по тому, как использовать замороженные российские активы. Она заключается в том, чтобы вложить их в облигации и получать с них регулярные купонные выплаты. Так уже сделала бельгийская финансовая компания Euroclear. По прогнозам, она сможет получить 3,5% от суммы активов. Такой вариант не сильно изменит ценность других акций на фондовом рынке. Конечная сумма заработка может составить семь-восемь миллиардов евро в год. После начала спецоперации Евросоюз заморозил российские активы. Они будут возвращены после конца боевых действий. Общая сумма заморозки достигает 207 миллиардов евро, передает «Национальная служба новостей».