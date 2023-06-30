Шольц раскрыл, сможет ли Запад забрать замороженные активы ЦБ РФ

Шольц назвал «ужасно сложным» изъятие замороженных активов ЦБ РФ

30 июня 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц сообщил, что Еврокомиссия займется вопросом изъятия активов россиян Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Изъятие замороженных активов Центрального банка России является слишком сложным вопросом для Германии. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Заблокированные активы должны быть использованы для восстановления Украины «Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. По его словам, лидеры европейских стран поручили Еврокомиссии заняться этим вопросом и сообщить о результатах. Однако ранее в Германии выступили против замораживания активов российского Центрального банка для восстановления Украины из-за юридических рисков. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, спецоперация для России должна обойтись дорого. Он заявил, что замороженные российские активы должны быть использованы Киевом для восстановления страны. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ разрешает временное управление собственностью иностранных государств и связанных с ними компаний, если те блокируют активы России у себя.

Изъятие замороженных активов Центрального банка России является слишком сложным вопросом для Германии. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Заблокированные активы должны быть использованы для восстановления Украины «Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как», — сказал Шольц на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. По его словам, лидеры европейских стран поручили Еврокомиссии заняться этим вопросом и сообщить о результатах. Однако ранее в Германии выступили против замораживания активов российского Центрального банка для восстановления Украины из-за юридических рисков. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, спецоперация для России должна обойтись дорого. Он заявил, что замороженные российские активы должны быть использованы Киевом для восстановления страны. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ разрешает временное управление собственностью иностранных государств и связанных с ними компаний, если те блокируют активы России у себя.