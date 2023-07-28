Мэр Азова: ракета ВСУ была сбита за пределами города

Ракета ВСУ была сбита за пределами города, и никаких чрезвычайных ситуаций на территории города не произошло. Об этом рассказал глава администрации города Азова Владимир Ращупкин.
«Источник звука, похожего на взрывы, находился за пределами города», — написал Ращупкин в своем telegram-канале. Он добавил, что никаких ЧС на территории города не произошло. Все службы жизнеобеспечения работают в обычном режиме, заключил Ращупкин.
Ракета ВСУ была сбита за пределами города, и никаких чрезвычайных ситуаций на территории города не произошло. Об этом рассказал глава администрации города Азова Владимир Ращупкин. «Источник звука, похожего на взрывы, находился за пределами города», — написал Ращупкин в своем telegram-канале. Он добавил, что никаких ЧС на территории города не произошло. Все службы жизнеобеспечения работают в обычном режиме, заключил Ращупкин.