Мэр Азова: ракета ВСУ была сбита за пределами города

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, стрельба, пво, stock, сбойка
Вторая ракета ВСУ сбита за пределами города Азова, заявил Владимир Ращупкин Фото:
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Ракета ВСУ была сбита за пределами города, и никаких чрезвычайных ситуаций на территории города не произошло. Об этом рассказал глава администрации города Азова Владимир Ращупкин.

«Источник звука, похожего на взрывы, находился за пределами города», — написал Ращупкин в своем telegram-канале. Он добавил, что никаких ЧС на территории города не произошло. Все службы жизнеобеспечения работают в обычном режиме, заключил Ращупкин.

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Ракета ВСУ была сбита за пределами города, и никаких чрезвычайных ситуаций на территории города не произошло. Об этом рассказал глава администрации города Азова Владимир Ращупкин. «Источник звука, похожего на взрывы, находился за пределами города», — написал Ращупкин в своем telegram-канале. Он добавил, что никаких ЧС на территории города не произошло. Все службы жизнеобеспечения работают в обычном режиме, заключил Ращупкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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