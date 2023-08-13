Экс-советник Трампа назвал причину провала контрнаступления ВСУ

Экс-советник Трампа: контрнаступление ВСУ проваливается из-за нерешительности Запада

13 августа 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Политики сомневаются в успехе украинских военных в следующем году Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за нерешительности Запада. Об этом заявил экс-советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон. «Неудачи Украины в наступлении и успехи России в обороне имеют общую причину: медленное, прерывистое, нестратегическое предоставление военной помощи Западом. [Кроме того], постоянные дебаты о том, стоит ли поставлять ту или иную систему вооружений, вечный страх, что конфликт между Россией и НАТО перерастет в войну, [является причиной провала контрнаступления ВСУ]», — отметил Болтон в интервью Wall Street Journal . Ранее Wall Street Journal выпустила материал о том, почему провалилось контрнаступление ВСУ. Как отмечается в статье, западные официальные лица надеялись, что контрнаступление украинской армии вынудит президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной зимой 2023 года. Однако теперь политики сомневаются не только в текущем наступлении ВСУ, но и в успехе действий украинских военных в следующем году.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за нерешительности Запада. Об этом заявил экс-советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон. «Неудачи Украины в наступлении и успехи России в обороне имеют общую причину: медленное, прерывистое, нестратегическое предоставление военной помощи Западом. [Кроме того], постоянные дебаты о том, стоит ли поставлять ту или иную систему вооружений, вечный страх, что конфликт между Россией и НАТО перерастет в войну, [является причиной провала контрнаступления ВСУ]», — отметил Болтон в интервью Wall Street Journal. Ранее Wall Street Journal выпустила материал о том, почему провалилось контрнаступление ВСУ. Как отмечается в статье, западные официальные лица надеялись, что контрнаступление украинской армии вынудит президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной зимой 2023 года. Однако теперь политики сомневаются не только в текущем наступлении ВСУ, но и в успехе действий украинских военных в следующем году.