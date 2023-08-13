Экс-советник Трампа назвал причину провала контрнаступления ВСУ

Экс-советник Трампа: контрнаступление ВСУ проваливается из-за нерешительности Запада
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Политики сомневаются в успехе украинских военных в следующем году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за нерешительности Запада. Об этом заявил экс-советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон.

«Неудачи Украины в наступлении и успехи России в обороне имеют общую причину: медленное, прерывистое, нестратегическое предоставление военной помощи Западом. [Кроме того], постоянные дебаты о том, стоит ли поставлять ту или иную систему вооружений, вечный страх, что конфликт между Россией и НАТО перерастет в войну, [является причиной провала контрнаступления ВСУ]», — отметил Болтон в интервью Wall Street Journal.

Ранее Wall Street Journal выпустила материал о том, почему провалилось контрнаступление ВСУ. Как отмечается в статье, западные официальные лица надеялись, что контрнаступление украинской армии вынудит президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной зимой 2023 года. Однако теперь политики сомневаются не только в текущем наступлении ВСУ, но и в успехе действий украинских военных в следующем году.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) проваливается из-за нерешительности Запада. Об этом заявил экс-советник экс-президента США Дональда Трампа Джон Болтон. «Неудачи Украины в наступлении и успехи России в обороне имеют общую причину: медленное, прерывистое, нестратегическое предоставление военной помощи Западом. [Кроме того], постоянные дебаты о том, стоит ли поставлять ту или иную систему вооружений, вечный страх, что конфликт между Россией и НАТО перерастет в войну, [является причиной провала контрнаступления ВСУ]», — отметил Болтон в интервью Wall Street Journal. Ранее Wall Street Journal выпустила материал о том, почему провалилось контрнаступление ВСУ. Как отмечается в статье, западные официальные лица надеялись, что контрнаступление украинской армии вынудит президента РФ Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной зимой 2023 года. Однако теперь политики сомневаются не только в текущем наступлении ВСУ, но и в успехе действий украинских военных в следующем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...