Полянский вынес вердикт по использованию ВСУ кассетных боеприпасов

Полянский: использование кассетных боеприпасов не дает преимуществ Украине

18 августа 2023 в 01:31 Размер текста - 17 +

США понимают, что Украина не получит особых преимуществ от кассетных боеприпасов Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не имеет особых преимуществ от использования кассетных боеприпасов на СВО. Об это рассказал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. «Украина не получит особых преимуществ от применения кассетных боеприпасов на поле боя и в Вашингтоне это прекрасно понимают. В отличие от США, позиция России в отношении кассетных боеприпасов последовательна», — заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, США долгие годы называли военными преступниками тех, кто использовал этот тип боеприпасов. Но сейчас получается, что президент Украины Владимир Зеленский — военный преступник, а Вашингтон — его прямой пособники, который разделят ответственность за применение кассетных боеприпасов. Заявление США, что Украина не станет использовать это оружие в нарушение норм Международного гуманитарного права — это откровенная ложь, добавил Полянский. Ранее во время боев за населенный пункт Урожайное на юге Донбасса ВСУ, предположительно, использовали кассетные боеприпасы. Об этом сообщили американские журналисты.

Украина не имеет особых преимуществ от использования кассетных боеприпасов на СВО. Об это рассказал первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский. «Украина не получит особых преимуществ от применения кассетных боеприпасов на поле боя и в Вашингтоне это прекрасно понимают. В отличие от США, позиция России в отношении кассетных боеприпасов последовательна», — заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН. По его словам, США долгие годы называли военными преступниками тех, кто использовал этот тип боеприпасов. Но сейчас получается, что президент Украины Владимир Зеленский — военный преступник, а Вашингтон — его прямой пособники, который разделят ответственность за применение кассетных боеприпасов. Заявление США, что Украина не станет использовать это оружие в нарушение норм Международного гуманитарного права — это откровенная ложь, добавил Полянский. Ранее во время боев за населенный пункт Урожайное на юге Донбасса ВСУ, предположительно, использовали кассетные боеприпасы. Об этом сообщили американские журналисты.