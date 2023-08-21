Космический корабль «Прогресс МС-22» затопили в Тихом океане

21 августа 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

«Прогресс МС-22» закончил космический полет Фото: spacePD/pickupimage Грузовой корабль «Прогресс МС-22» вошел в атмосферу Земли и разрушился, его обломки упали в Тихом океане. Об этом сообщили в Роскосмосе. До этого он успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). «Сегодня „Прогресс МС-22“ сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — сообщили в telegram-канале Роскосмоса. Грузовой корабль долетел до МКС в середине февраля. Во время операции он доставил более 2,5 тонны грузов. За время стыковки с космической станцией «Прогресс МС-22» девять раз корректировал орбиту МКС. Отстыковка «Прогресс МС-22» произошла 21 августа в 2 часа ночи по московскому времени. Спустя несколько часов он вошел в атмосферу, в которой сгорел, передает RT. Технологии, которые позволяют космическим объектам садится на Землю без урона, есть только у американской компании SpaceX. Ранее Россия впервые в новейшей истории запустила «Луну-25». Она вышла на лунную орбиту и собрала научные данные. Однако 20 августа аппарат столкнулся с Луной. Это связано с тем, что корабль вышел на нерасчетную орбиту.

Грузовой корабль «Прогресс МС-22» вошел в атмосферу Земли и разрушился, его обломки упали в Тихом океане. Об этом сообщили в Роскосмосе. До этого он успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС). «Сегодня „Прогресс МС-22“ сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана», — сообщили в telegram-канале Роскосмоса. Грузовой корабль долетел до МКС в середине февраля. Во время операции он доставил более 2,5 тонны грузов. За время стыковки с космической станцией «Прогресс МС-22» девять раз корректировал орбиту МКС. Отстыковка «Прогресс МС-22» произошла 21 августа в 2 часа ночи по московскому времени. Спустя несколько часов он вошел в атмосферу, в которой сгорел, передает RT. Технологии, которые позволяют космическим объектам садится на Землю без урона, есть только у американской компании SpaceX. Ранее Россия впервые в новейшей истории запустила «Луну-25». Она вышла на лунную орбиту и собрала научные данные. Однако 20 августа аппарат столкнулся с Луной. Это связано с тем, что корабль вышел на нерасчетную орбиту.