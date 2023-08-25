Мигранта, ударившего девушку из-за коротких шорт, отправили под арест

Мужчину, который ударил девушку во время пробежки из-за шорт, отправили под арест. Об этом сообщили в МВД РФ.
«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино», — пишет «МВД Медиа». Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Жительница подмосковного Нахабино Фаина Рязанова вышла на утреннюю пробежку, где на нее напал незнакомый мужчина, заявив, что у девушки слишком короткие шорты, и ударил кулаком в лицо. URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем. В отношении мигранта Шахзода Джурабоева официально завели уголовное дело об экстремизме. Ему потенциально грозит до шести лет лишения свободы.
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