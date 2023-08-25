Мигранта, ударившего девушку из-за коротких шорт, отправили под арест

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, наручники
Мигранта заключили под стражу до 23 сентября Фото:

Мужчину, который ударил девушку во время пробежки из-за шорт, отправили под арест. Об этом сообщили в МВД РФ.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино», — пишет «МВД Медиа». Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Жительница подмосковного Нахабино Фаина Рязанова вышла на утреннюю пробежку, где на нее напал незнакомый мужчина, заявив, что у девушки слишком короткие шорты, и ударил кулаком в лицо. URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем. В отношении мигранта Шахзода Джурабоева официально завели уголовное дело об экстремизме. Ему потенциально грозит до шести лет лишения свободы.

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Мужчину, который ударил девушку во время пробежки из-за шорт, отправили под арест. Об этом сообщили в МВД РФ. «Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 сентября подозреваемому в совершении хулиганских действий в отношении девушки-спортсменки в рабочем поселке Нахабино», — пишет «МВД Медиа». Сообщение опубликовано в telegram-канале. Жительница подмосковного Нахабино Фаина Рязанова вышла на утреннюю пробежку, где на нее напал незнакомый мужчина, заявив, что у девушки слишком короткие шорты, и ударил кулаком в лицо. URA.RU приводило сводку того, что известно о произошедшем. В отношении мигранта Шахзода Джурабоева официально завели уголовное дело об экстремизме. Ему потенциально грозит до шести лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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