РИАН: среди пострадавших в перестрелке в турецком Бодруме россиян нет

Полиция ищет подозреваемых
В перестрелке в турецком Бодруме пострадали только местные жители. Граждан России среди пострадавших нет, сообщили в больнице.
«Пострадавшие — наши [турецкие] граждане», — прокомментировали инцидент РИА Новости в государственной больнице Бодрума. Сюда были доставлены раненые.
Ранее газета Yeni ?afak сообщила о перестрелке в одном из отелей турецкой курортной провинции Бодрум. В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения. Полиция ищет подозреваемых. Как передают местные СМИ, посетители отеля были сильно напуганы произошедшим.
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