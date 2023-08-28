РИАН: среди пострадавших в перестрелке в турецком Бодруме россиян нет

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Полиция ищет подозреваемых Фото:

В перестрелке в турецком Бодруме пострадали только местные жители. Граждан России среди пострадавших нет, сообщили в больнице.

«Пострадавшие — наши [турецкие] граждане», — прокомментировали инцидент РИА Новости в государственной больнице Бодрума. Сюда были доставлены раненые.

Ранее газета Yeni ?afak сообщила о перестрелке в одном из отелей турецкой курортной провинции Бодрум. В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения. Полиция ищет подозреваемых. Как передают местные СМИ, посетители отеля были сильно напуганы произошедшим.

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В перестрелке в турецком Бодруме пострадали только местные жители. Граждан России среди пострадавших нет, сообщили в больнице. «Пострадавшие — наши [турецкие] граждане», — прокомментировали инцидент РИА Новости в государственной больнице Бодрума. Сюда были доставлены раненые. Ранее газета Yeni ?afak сообщила о перестрелке в одном из отелей турецкой курортной провинции Бодрум. В результате происшествия один человек погиб, трое получили ранения. Полиция ищет подозреваемых. Как передают местные СМИ, посетители отеля были сильно напуганы произошедшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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