Следователи установили личность захватившего школу в Беслане террориста спустя 19 лет

01 сентября 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Личность боевика установили по отпечаткам пальцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи смогли установить личность «боевика №11» — одного из пятерых террористов, чьи трупы в 2004 году не смогли опознать. По данным силовиков, боевиком, участвовавшим в теракте в школе №1 в Беслане, оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. «Этот человек 19 лет назад проходил в документах по делу о страшном теракте в Беслане как „боевик №11“. Его отпечатки пальцев совпадают с данными уроженца Ингушетии Асланбека Парчиева, которого за два года до трагедии задерживали за мелкое правонарушение в Москве», — пишут «Известия», ссылаясь на силовиков. Выводы следствия подтвердил анализ ДНК, взятый у родственников боевика. Также его опознал единственный выживший боевик Нурпаша Кулаев, который отбывает пожизненный срок в «Полярной сове». Захват школы № 1 в Беслане в Северной Осетии произошел 1 сентября 2004 года. Во время праздничной линейки отряд террористов (в банде было 32 человека) открыл стрельбу поверх голов детей, родителей и учителей и стал сгонять их в здание. Так они взяли в заложники 1128 человек. Террористы держали их в спортивном зале, который заминировали. Террористы отказывали в передаче заложникам лекарств, воды и продуктов три дня. Единственным, кого они 2 сентября согласились впустить в школу, оказался экс-президент Ингушетии Руслан Аушев. Ему удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним 26 женщин и детей. На третий день начался штурм здания. Тогда часть заложников смогла сбежать через окна. Силовики сражались с боевиками до позднего вечера. Жертвами теракта стали 334 человека, из них 318 заложников (186 — дети). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи смогли установить личность «боевика №11» — одного из пятерых террористов, чьи трупы в 2004 году не смогли опознать. По данным силовиков, боевиком, участвовавшим в теракте в школе №1 в Беслане, оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. «Этот человек 19 лет назад проходил в документах по делу о страшном теракте в Беслане как „боевик №11“. Его отпечатки пальцев совпадают с данными уроженца Ингушетии Асланбека Парчиева, которого за два года до трагедии задерживали за мелкое правонарушение в Москве», — пишут «Известия», ссылаясь на силовиков. Выводы следствия подтвердил анализ ДНК, взятый у родственников боевика. Также его опознал единственный выживший боевик Нурпаша Кулаев, который отбывает пожизненный срок в «Полярной сове». Захват школы № 1 в Беслане в Северной Осетии произошел 1 сентября 2004 года. Во время праздничной линейки отряд террористов (в банде было 32 человека) открыл стрельбу поверх голов детей, родителей и учителей и стал сгонять их в здание. Так они взяли в заложники 1128 человек. Террористы держали их в спортивном зале, который заминировали. Террористы отказывали в передаче заложникам лекарств, воды и продуктов три дня. Единственным, кого они 2 сентября согласились впустить в школу, оказался экс-президент Ингушетии Руслан Аушев. Ему удалось убедить захватчиков отпустить вместе с ним 26 женщин и детей. На третий день начался штурм здания. Тогда часть заложников смогла сбежать через окна. Силовики сражались с боевиками до позднего вечера. Жертвами теракта стали 334 человека, из них 318 заложников (186 — дети).