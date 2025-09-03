Путин подтвердил свои добрые отношения с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин подтвердил наличие добрых личных отношений с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер отметил, что основу дружбы глав двух государств заложили военные.
Во время встречи с потомками советских маршалов один из участников отметил значимость личных контактов лидеров для мировой политики: «Это очень хорошо, что у вас такие добрые отношения с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. И на этом строится, действительно, политика мировая». Президент согласился с этим утверждением и подчеркнул роль исторического наследия. «Так и есть. И хотел бы к этому добавить, что именно ваши предки заложили основу нашей дружбы и сегодня. В этом и есть значительный вклад ваших семей», — заявил Путин. Цитата по ТАСС.
Сейчас Путин пребывает в Китае с рабочим визитом. Прибыл в КНР российский лидер 31 августа. Глава РФ принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), трехстороннем саммите с лидерами Китая и Монголии, а также в памятных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны. На месте событий работают корреспонденты URA.RU Екатерина Лазарева и Роман Наумов.
Во время переговоров между руководителями России и КНР внимание было уделено вопросам мирного урегулирования конфликта на Украине. По итогам переговоров Москва и Пекин подписали свыше 20 соглашений о сотрудничестве в различных областях, среди которых энергетика, аэрокосмическая индустрия, а также развитие искусственного интеллекта.
Кроме того лидеры двух стран совершили совместную прогулку по территории резиденции Чжуннаньхай в Пекине. По мнению Reuters, китайский лидер принял коллегу из РФ как «старого друга».
