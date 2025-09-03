Минфин пересмотрит площадь квартир, которые можно купить по семейной ипотеке

Минфин России совместно с Минтрудом и Минстроем обсуждает возможные изменения в программе «Семейная ипотека», касающиеся площади квартир, которые могут быть приобретены по этой льготной ипотеке. Об этом сообщил глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев.
По словам Яковлева, обсуждается возможность увеличения лимита по кредиту для семей, желающих приобрести квартиры большей площади. «Пока это дискуссия, в том числе с участием Минтруда. Площадь рассматривается с точки зрения фактора, который позволит увеличить лимит по кредиту», — сказал Яковлев в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Инициатива по пересмотру критериев возникла после обсуждения на форуме мнения первого замминистра труда Ольги Баталиной. Она обратила внимание на то, что нынешние условия программы зачастую стимулируют покупку небольших квартир, которые приобретаются в том числе с инвестиционными целями, а не для реального улучшения жилищных условий семей с детьми.
На сегодняшний день лимиты по программе «Семейная ипотека» составляют 6 и 12 миллионов рублей в зависимости от региона. Однако, как отметил Алексей Яковлев, средний размер выданных кредитов остается ниже этих лимитов. Один из рассматриваемых вариантов — сделать программу более адресной, ориентированной на семьи с большим количеством детей. Минфин подчеркивает, что не намерен ограничивать доступ к программе для тех, кто действительно стремится улучшить свои жилищные условия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.