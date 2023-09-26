Кремль отреагировал на письмо Байдена Пашиняну

26 сентября 2023 в 15:33 Размер текста - 17 +

Песков отметил, что Россия помогает Армении больше, чем США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе В Кремле считают переписку президента США Джо Байдена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна частью диалога и взаимодействия двух стран. Вместе с тем уровень этого взаимодействия и вовлеченности США в развитие экономики Армении и поддержку ее жителей нельзя сравнивать с тем, что исходит от России, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «США и Армения — это суверенные страны. Они имеют свои направления, по которым развивают взаимодействие и диалог. Мы же [Россия] развиваем [сотрудничество с Арменией] по своим направлениям. Вряд ли сотрудничество [США и Армении] в области энергетики и так далее может быть сопоставимо с той глубиной интеграции, которая есть у Армении с российской экономикой. Вряд ли это может быть сопоставимо с косвенным субсидированием армянской экономики [со стороны РФ]. Давайте не будем забывать, что льготные поставки различных природных ресурсов, помощь, которая оказывается Россией, — это очень существенный вклад в развитие республики и помощь армянскому народу», — отметил Песков. Он также подчеркнул, что Россия и дальше будет поддерживать Армению. «Это не словесные интервенции, а де-факто вовлеченность в процесс урегулирования [конфликта в Нагорном Карабахе]. Вы знаете, какую роль играют наши миротворцы в соответствии с мандатом, который у них есть», — сказал представитель Кремля. СМИ сообщают о письме президента США Джо Байдена премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В нем Байден обещал продолжить укреплять сотрудничество в области энергетической дипломатии, устойчивости и безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кремле считают переписку президента США Джо Байдена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна частью диалога и взаимодействия двух стран. Вместе с тем уровень этого взаимодействия и вовлеченности США в развитие экономики Армении и поддержку ее жителей нельзя сравнивать с тем, что исходит от России, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «США и Армения — это суверенные страны. Они имеют свои направления, по которым развивают взаимодействие и диалог. Мы же [Россия] развиваем [сотрудничество с Арменией] по своим направлениям. Вряд ли сотрудничество [США и Армении] в области энергетики и так далее может быть сопоставимо с той глубиной интеграции, которая есть у Армении с российской экономикой. Вряд ли это может быть сопоставимо с косвенным субсидированием армянской экономики [со стороны РФ]. Давайте не будем забывать, что льготные поставки различных природных ресурсов, помощь, которая оказывается Россией, — это очень существенный вклад в развитие республики и помощь армянскому народу», — отметил Песков. Он также подчеркнул, что Россия и дальше будет поддерживать Армению. «Это не словесные интервенции, а де-факто вовлеченность в процесс урегулирования [конфликта в Нагорном Карабахе]. Вы знаете, какую роль играют наши миротворцы в соответствии с мандатом, который у них есть», — сказал представитель Кремля. СМИ сообщают о письме президента США Джо Байдена премьер-министру Армении Николу Пашиняну. В нем Байден обещал продолжить укреплять сотрудничество в области энергетической дипломатии, устойчивости и безопасности.