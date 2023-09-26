Песков объяснил, почему контакты с Арменией ведет Колокольцев

Песков: встреча Колокольцева с Пашиняном была ранее запланирована

26 сентября 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал встречу главы МВД РФ с Пашиняном Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе Министр внутренних дел Владимир Колокольцев встретился с премьер-министром Армении Пашиняном потому, что это был плановый визит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Министр осуществляет свои поездки по графику международных контактов. Это плановый визит. Совершенно нормально, что он состоялся, и нормально, что, осуществляя плановый визит, министр внутренних дел затрагивает актуальные текущие вопросы», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее во время встречи с Пашиняном Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию из Южного Кавказа.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев встретился с премьер-министром Армении Пашиняном потому, что это был плановый визит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Министр осуществляет свои поездки по графику международных контактов. Это плановый визит. Совершенно нормально, что он состоялся, и нормально, что, осуществляя плановый визит, министр внутренних дел затрагивает актуальные текущие вопросы», — заявил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. Ранее во время встречи с Пашиняном Колокольцев заявил, что Запад хочет выдавить Россию из Южного Кавказа.