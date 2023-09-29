В Подмосковье разгорелся пожар в ресторане

В Красногорске горит ресторан Shooga

29 сентября 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

К горящему ресторану Shooga выехали сотрудники МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Красногорске Московской области горит ресторан Shooga. Информации о пострадавших нет, написали в telegram-канале «Осторожно, Москва». «В Красногорске пожар в ресторане Shooga. Он находится у ТЦ Отрада на Пятницком шоссе», — передает telegram-канал. Уточняется, что возгорание началось на крыше заведения. О пострадавших на данный момент ничего не известно. На место происшествия едут сотрудники МЧС, написали в СМИ. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ ожидается.

В Красногорске Московской области горит ресторан Shooga. Информации о пострадавших нет, написали в telegram-канале «Осторожно, Москва». «В Красногорске пожар в ресторане Shooga. Он находится у ТЦ Отрада на Пятницком шоссе», — передает telegram-канал. Уточняется, что возгорание началось на крыше заведения. О пострадавших на данный момент ничего не известно. На место происшествия едут сотрудники МЧС, написали в СМИ. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ ожидается.