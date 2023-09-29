В Подмосковье разгорелся пожар в ресторане

В Красногорске горит ресторан Shooga
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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, сотрудники мчс, пожарный
К горящему ресторану Shooga выехали сотрудники МЧС Фото:

В Красногорске Московской области горит ресторан Shooga. Информации о пострадавших нет, написали в telegram-канале «Осторожно, Москва».

«В Красногорске пожар в ресторане Shooga. Он находится у ТЦ Отрада на Пятницком шоссе», — передает telegram-канал. Уточняется, что возгорание началось на крыше заведения.

О пострадавших на данный момент ничего не известно. На место происшествия едут сотрудники МЧС, написали в СМИ.

URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ ожидается.

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В Красногорске Московской области горит ресторан Shooga. Информации о пострадавших нет, написали в telegram-канале «Осторожно, Москва». «В Красногорске пожар в ресторане Shooga. Он находится у ТЦ Отрада на Пятницком шоссе», — передает telegram-канал. Уточняется, что возгорание началось на крыше заведения. О пострадавших на данный момент ничего не известно. На место происшествия едут сотрудники МЧС, написали в СМИ. URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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