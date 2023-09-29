В Подмосковье разгорелся пожар в ресторане

К горящему ресторану Shooga выехали сотрудники МЧС
В Красногорске Московской области горит ресторан Shooga. Информации о пострадавших нет, написали в telegram-канале «Осторожно, Москва».
«В Красногорске пожар в ресторане Shooga. Он находится у ТЦ Отрада на Пятницком шоссе», — передает telegram-канал. Уточняется, что возгорание началось на крыше заведения.
О пострадавших на данный момент ничего не известно. На место происшествия едут сотрудники МЧС, написали в СМИ.
URA.RU направило запрос в МЧС России для уточнения информации. Ответ ожидается.
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