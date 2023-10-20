В США ответили на условия ХАМАС об освобождения заложников из Израиля

Блинкен: для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников без условий

21 октября 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

Заложники должны быть освобождены немедленно, считает Блинкен Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС о заложниках и требуют вернуть всех без условий. об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Заложники должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Такова была наша позиция с самого первого дня. Такой она и остается. Я не считаю, что какие-либо заявления ХАМАС заслуживают доверия», — сказал Блинкен журналистам. Представители ХАМАС заявляли, что после прекращения огня со стороны Израиля отпустят всех заложников. По предварительным данным сейчас в секторе Газа удерживают от 200 до 250 израильтян, из них 22 погибли при ударах Израиля по Газе. 21 октября израильские военные сообщили, удалось освободить двух заложниц.

США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС о заложниках и требуют вернуть всех без условий. об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Заложники должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Такова была наша позиция с самого первого дня. Такой она и остается. Я не считаю, что какие-либо заявления ХАМАС заслуживают доверия», — сказал Блинкен журналистам. Представители ХАМАС заявляли, что после прекращения огня со стороны Израиля отпустят всех заложников. По предварительным данным сейчас в секторе Газа удерживают от 200 до 250 израильтян, из них 22 погибли при ударах Израиля по Газе. 21 октября израильские военные сообщили, удалось освободить двух заложниц.