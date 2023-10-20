20 октября 2023

В США ответили на условия ХАМАС об освобождения заложников из Израиля

Блинкен: для прекращения огня ХАМАС должно освободить заложников без условий
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США. stock, Энтони Блинкен, stock
Заложники должны быть освобождены немедленно, считает Блинкен Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС о заложниках и требуют вернуть всех без условий. об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Заложники должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Такова была наша позиция с самого первого дня. Такой она и остается. Я не считаю, что какие-либо заявления ХАМАС заслуживают доверия», — сказал Блинкен журналистам.

Представители ХАМАС заявляли, что после прекращения огня со стороны Израиля отпустят всех заложников. По предварительным данным сейчас в секторе Газа удерживают от 200 до 250 израильтян, из них 22 погибли при ударах Израиля по Газе. 21 октября израильские военные сообщили, удалось освободить двух заложниц.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС о заложниках и требуют вернуть всех без условий. об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Заложники должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Такова была наша позиция с самого первого дня. Такой она и остается. Я не считаю, что какие-либо заявления ХАМАС заслуживают доверия», — сказал Блинкен журналистам. Представители ХАМАС заявляли, что после прекращения огня со стороны Израиля отпустят всех заложников. По предварительным данным сейчас в секторе Газа удерживают от 200 до 250 израильтян, из них 22 погибли при ударах Израиля по Газе. 21 октября израильские военные сообщили, удалось освободить двух заложниц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...