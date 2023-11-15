Израиль приступил к штурму больничного комплекса «аш-Шифа» в Газе

ЦАХАЛ приступила к штурму
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
ВС Израиля приступили к наземной операции против движения ХАМАС в районе медицинского центра «Аш-Шифа». Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
«Основываясь на разведывательной информации, силы ЦАХАЛ проводят целенаправленную операцию против ХАМАС в районе больницы «Аш-Шифа», — заявили представители армии, цитату приводит ТАСС. Отмечается, что задача штурма заключается в «уничтожении ХАМАС и спасении заложников».
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