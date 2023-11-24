24 ноября 2023

Молдавия присоединилась к санкциям ЕС против России

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Заседание общественной молодежной палаты. Курган, чиновник, законопроект, документы, заседание, руки, авторучка, бумаги к совещанию, депутат
Присоединение к санкциям призвано ускорить вступление Молдавии в ЕС Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Молдавские власти приняли решение поддержать санкции ЕС в отношении России. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску подписал соответствующий указ.

«Указ о присоединении <…> к решению Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года <…> относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в опубликованном документе. Кишинев принял данное решение в надежде ускорить вступление в ЕС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдавия достигла хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать переговоры о членстве в объединении при выполнении ряда условий. Позднее в Евросоюзе появилась идея о принятии Молдавии без Приднестровья. Возможные решения по этому вопросу появятся после саммита Евросоюза 14—15 декабря.

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Молдавские власти приняли решение поддержать санкции ЕС в отношении России. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску подписал соответствующий указ. «Указ о присоединении <…> к решению Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года <…> относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в опубликованном документе. Кишинев принял данное решение в надежде ускорить вступление в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдавия достигла хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать переговоры о членстве в объединении при выполнении ряда условий. Позднее в Евросоюзе появилась идея о принятии Молдавии без Приднестровья. Возможные решения по этому вопросу появятся после саммита Евросоюза 14—15 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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