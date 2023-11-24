Молдавия присоединилась к санкциям ЕС против России

25 ноября 2023 в 00:18 Размер текста - 17 +

Присоединение к санкциям призвано ускорить вступление Молдавии в ЕС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Молдавские власти приняли решение поддержать санкции ЕС в отношении России. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску подписал соответствующий указ. «Указ о присоединении <…> к решению Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года <…> относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в опубликованном документе. Кишинев принял данное решение в надежде ускорить вступление в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдавия достигла хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать переговоры о членстве в объединении при выполнении ряда условий. Позднее в Евросоюзе появилась идея о принятии Молдавии без Приднестровья. Возможные решения по этому вопросу появятся после саммита Евросоюза 14—15 декабря.

Молдавские власти приняли решение поддержать санкции ЕС в отношении России. Министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску подписал соответствующий указ. «Указ о присоединении <…> к решению Совета ЕС (PESC) 2023/1767 от 13 сентября 2023 года <…> относительно ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или ставящими под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в опубликованном документе. Кишинев принял данное решение в надежде ускорить вступление в ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдавия достигла хороших результатов для вступления в ЕС. Она призвала Совбез начать переговоры о членстве в объединении при выполнении ряда условий. Позднее в Евросоюзе появилась идея о принятии Молдавии без Приднестровья. Возможные решения по этому вопросу появятся после саммита Евросоюза 14—15 декабря.