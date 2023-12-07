Кадыров похвалил «Ахмат» за взрыв вышки в Белгородской области

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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
Кадыров заявил, что бойцы «Ахмата» лишил связи ВСУ Фото:

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили вышку связи на территории Белгородской области, чтобы лишить связи ВСУ. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Бойцы батальона „Запад-Ахмат“ Минобороны России и группа „Аида“ спецназа „Ахмат“ вновь демонстрируют нам успехи, достигнутые в зоне своей ответственности. Первые лишили противника связи, поразив точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ потеряли связь и не смогли позвать на помощь, что позволило российским бойца быстро ликвидировать врага.

Батальон «Запад-Ахмат» находится в регионе с июня. Его основная задача — не допустить проникновения диверсантов ВСУ и пресечь все украинские провокации.

Ранее Кадыров заявил, что украинцам пора одуматься и не идти на верную смерть, выполняя приказы командиров. Он также поблагодарил российских военных за грамотную и эффективную работу в зоне спецоперации.

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Бойцы батальона «Запад-Ахмат» уничтожили вышку связи на территории Белгородской области, чтобы лишить связи ВСУ. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Бойцы батальона „Запад-Ахмат“ Минобороны России и группа „Аида“ спецназа „Ахмат“ вновь демонстрируют нам успехи, достигнутые в зоне своей ответственности. Первые лишили противника связи, поразив точным залпом вышку ретранслятора в Белгородской области», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что ВСУ потеряли связь и не смогли позвать на помощь, что позволило российским бойца быстро ликвидировать врага. Батальон «Запад-Ахмат» находится в регионе с июня. Его основная задача — не допустить проникновения диверсантов ВСУ и пресечь все украинские провокации. Ранее Кадыров заявил, что украинцам пора одуматься и не идти на верную смерть, выполняя приказы командиров. Он также поблагодарил российских военных за грамотную и эффективную работу в зоне спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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