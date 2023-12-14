Столтенберг: в альянсе надеялись на больший прогресс контрнаступления Украины

В НАТО надеялись на больший прогресс в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
«Да, мы все хотели большего прогресса», — сказал Столтенберг на совместной с премьер-министром Словакии Робертом Фицов пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС. Он добавил, что страны-члены альянса надеялись, что за период лета в ходе контрнаступления украинцы завоюют больше территорий.
В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с турецким главой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что контрнаступление Киева провалилось. Он отметил, что будет следить за развитием событий на фронте, а также подчеркнул, что РФ всегда готова к мирным переговорам для прекращения боевых действий.
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