14 декабря 2023

В США вынесли приговор экс-сотруднику ФБР за работу на Дерипаску

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Экс-сотрудника ФБР приговорили к четырем годам заключения Фото:

В США вынесли обвинительный приговор экс-сотруднику ФБР Чарльзу Макгонигалу за работу на бизнесмена из России Олега Дерипаску. Об этом пишет Reuters.

«Макгонигала суд приговорил к более чем четырем годам заключения за сговор с Дерипаской. За это бывший агент ФБР получил 17,5 тысячи долларов», — передает агентство.

В суде рассматривали обвинения в адрес экс-сотрудника ФБР о даче ложных показаний и фальсификации официальных записей. Макгонигал признался, что выполнял услуги для Дерипаски по проведению частного расследования в отношении конкурирующего российского бизнесмена. Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в нарушении санкций США. В материалах дела указано, что подозреваемый использовал посредника, чтобы облегчить продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов.

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В США вынесли обвинительный приговор экс-сотруднику ФБР Чарльзу Макгонигалу за работу на бизнесмена из России Олега Дерипаску. Об этом пишет Reuters. «Макгонигала суд приговорил к более чем четырем годам заключения за сговор с Дерипаской. За это бывший агент ФБР получил 17,5 тысячи долларов», — передает агентство. В суде рассматривали обвинения в адрес экс-сотрудника ФБР о даче ложных показаний и фальсификации официальных записей. Макгонигал признался, что выполнял услуги для Дерипаски по проведению частного расследования в отношении конкурирующего российского бизнесмена. Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в нарушении санкций США. В материалах дела указано, что подозреваемый использовал посредника, чтобы облегчить продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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