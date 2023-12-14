В США вынесли приговор экс-сотруднику ФБР за работу на Дерипаску

15 декабря 2023 в 04:04 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудника ФБР приговорили к четырем годам заключения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В США вынесли обвинительный приговор экс-сотруднику ФБР Чарльзу Макгонигалу за работу на бизнесмена из России Олега Дерипаску. Об этом пишет Reuters. «Макгонигала суд приговорил к более чем четырем годам заключения за сговор с Дерипаской. За это бывший агент ФБР получил 17,5 тысячи долларов», — передает агентство. В суде рассматривали обвинения в адрес экс-сотрудника ФБР о даче ложных показаний и фальсификации официальных записей. Макгонигал признался, что выполнял услуги для Дерипаски по проведению частного расследования в отношении конкурирующего российского бизнесмена. Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в нарушении санкций США. В материалах дела указано, что подозреваемый использовал посредника, чтобы облегчить продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов.

В США вынесли обвинительный приговор экс-сотруднику ФБР Чарльзу Макгонигалу за работу на бизнесмена из России Олега Дерипаску. Об этом пишет Reuters. «Макгонигала суд приговорил к более чем четырем годам заключения за сговор с Дерипаской. За это бывший агент ФБР получил 17,5 тысячи долларов», — передает агентство. В суде рассматривали обвинения в адрес экс-сотрудника ФБР о даче ложных показаний и фальсификации официальных записей. Макгонигал признался, что выполнял услуги для Дерипаски по проведению частного расследования в отношении конкурирующего российского бизнесмена. Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы, если его признают виновным в нарушении санкций США. В материалах дела указано, что подозреваемый использовал посредника, чтобы облегчить продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов.