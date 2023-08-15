Bloomberg: экс-агент ФБР признался в суде, что работал на Дерипаску

16 августа 2023 в 01:34 Размер текста - 17 +

Чарльзу Макгонигалу грозит срок до пяти лет колонии, сообщает Bloomberg Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал призналсяв в суде, что был в сговоре с бизнесменом из России Олегом Дерипаской с целью нарушения санкций США. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «[Макгонигал признался в суде, что] с весны по осень 2021 года выполнял услуги для Дерипаски по проведению частного расследования в отношении конкурирующего российского бизнесмена», — сообщает агентство. За это бывший агент ФБР получил 17,5 тысячи долларов. Макгонигалу вынесут приговор 14 декабря, в суде продолжают рассматривать обвинения в его адрес о даче ложных показаний и фальсификации официальных записей. По версии следствия, бывшему агенту ФБР грозит срок до пяти лет колонии. Российскому миллиардеру Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США в случае признания его виновным в нарушении санкций. Следствие предполагает, что подозреваемый якобы использовал посредника, чтобы облегчить продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов.

Бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал призналсяв в суде, что был в сговоре с бизнесменом из России Олегом Дерипаской с целью нарушения санкций США. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «[Макгонигал признался в суде, что] с весны по осень 2021 года выполнял услуги для Дерипаски по проведению частного расследования в отношении конкурирующего российского бизнесмена», — сообщает агентство. За это бывший агент ФБР получил 17,5 тысячи долларов. Макгонигалу вынесут приговор 14 декабря, в суде продолжают рассматривать обвинения в его адрес о даче ложных показаний и фальсификации официальных записей. По версии следствия, бывшему агенту ФБР грозит срок до пяти лет колонии. Российскому миллиардеру Олегу Дерипаске грозит до 20 лет лишения свободы в США в случае признания его виновным в нарушении санкций. Следствие предполагает, что подозреваемый якобы использовал посредника, чтобы облегчить продажу музыкальной студии в Калифорнии за три миллиона долларов.