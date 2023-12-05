Вице-канцлер ФРГ рассказал пранкерам о планах вывозить зерно с Украины

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Начало уборочной кампании. Сельхозугодья Белоярского района. Екатеринбург, бульдозер, заготовка корма, зерно
Германия хочет восстановить зерновую сделку, уточнили Лексус и Вован Фото:
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Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) и рассказал им о планах возобновить зерновую сделку. Об этом сообщили сами пранкеры.

«Вице-канцлер Германии [Роберт Хабек] хочет возобновить зерновую сделку. Он планирует выяснить, как получить максимум зерна, потому что это будет большая выгода для Украины», — написали Лексус и Вован в своем telegram-канале. Пранкеры рассказали, что по мнению Хабека конфликт на Украине продлится минимум еще один год. Кроме того, вице-канцлер пытается убедить страны Африки, а также Китай о необходимости противостояния России.

В настоящий момент Украина пытается поставлять зерно по Черному морю. Германия в октябре обещала Украине поставить несколько систем противовоздушной обороны для защиты киевского зернового коридора. Россия вышла из зерновой сделки 18 июля и уточнила, что намерена рассматривать все украинские танкеры с зерном как вражеские суда. С зеркальным ответом выступили и в Киеве. За этот год Евросоюз нарастил закупки зерна из России в десять раз, передает RT. В октябре на саммите G20 призывали мировые государства выполнить условия РФ по зерновой сделке для ее возвращения, сообщает Life.

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Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) и рассказал им о планах возобновить зерновую сделку. Об этом сообщили сами пранкеры. «Вице-канцлер Германии [Роберт Хабек] хочет возобновить зерновую сделку. Он планирует выяснить, как получить максимум зерна, потому что это будет большая выгода для Украины», — написали Лексус и Вован в своем telegram-канале. Пранкеры рассказали, что по мнению Хабека конфликт на Украине продлится минимум еще один год. Кроме того, вице-канцлер пытается убедить страны Африки, а также Китай о необходимости противостояния России. В настоящий момент Украина пытается поставлять зерно по Черному морю. Германия в октябре обещала Украине поставить несколько систем противовоздушной обороны для защиты киевского зернового коридора. Россия вышла из зерновой сделки 18 июля и уточнила, что намерена рассматривать все украинские танкеры с зерном как вражеские суда. С зеркальным ответом выступили и в Киеве. За этот год Евросоюз нарастил закупки зерна из России в десять раз, передает RT. В октябре на саммите G20 призывали мировые государства выполнить условия РФ по зерновой сделке для ее возвращения, сообщает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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