Вице-канцлер ФРГ рассказал пранкерам о планах вывозить зерно с Украины

05 декабря 2023 в 16:38 Размер текста - 17 +

Германия хочет восстановить зерновую сделку, уточнили Лексус и Вован Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) и рассказал им о планах возобновить зерновую сделку. Об этом сообщили сами пранкеры. «Вице-канцлер Германии [Роберт Хабек] хочет возобновить зерновую сделку. Он планирует выяснить, как получить максимум зерна, потому что это будет большая выгода для Украины», — написали Лексус и Вован в своем telegram-канале. Пранкеры рассказали, что по мнению Хабека конфликт на Украине продлится минимум еще один год. Кроме того, вице-канцлер пытается убедить страны Африки, а также Китай о необходимости противостояния России. В настоящий момент Украина пытается поставлять зерно по Черному морю. Германия в октябре обещала Украине поставить несколько систем противовоздушной обороны для защиты киевского зернового коридора. Россия вышла из зерновой сделки 18 июля и уточнила, что намерена рассматривать все украинские танкеры с зерном как вражеские суда. С зеркальным ответом выступили и в Киеве. За этот год Евросоюз нарастил закупки зерна из России в десять раз, передает RT. В октябре на саммите G20 призывали мировые государства выполнить условия РФ по зерновой сделке для ее возвращения, сообщает Life .

Министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек попался на уловку российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров) и рассказал им о планах возобновить зерновую сделку. Об этом сообщили сами пранкеры. «Вице-канцлер Германии [Роберт Хабек] хочет возобновить зерновую сделку. Он планирует выяснить, как получить максимум зерна, потому что это будет большая выгода для Украины», — написали Лексус и Вован в своем telegram-канале. Пранкеры рассказали, что по мнению Хабека конфликт на Украине продлится минимум еще один год. Кроме того, вице-канцлер пытается убедить страны Африки, а также Китай о необходимости противостояния России. В настоящий момент Украина пытается поставлять зерно по Черному морю. Германия в октябре обещала Украине поставить несколько систем противовоздушной обороны для защиты киевского зернового коридора. Россия вышла из зерновой сделки 18 июля и уточнила, что намерена рассматривать все украинские танкеры с зерном как вражеские суда. С зеркальным ответом выступили и в Киеве. За этот год Евросоюз нарастил закупки зерна из России в десять раз, передает RT. В октябре на саммите G20 призывали мировые государства выполнить условия РФ по зерновой сделке для ее возвращения, сообщает Life.