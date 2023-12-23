Польские перевозчики разблокировали КПП на границе с Украиной

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Вооруженные силы Украины.stock, колючая проволока, граница, украина, столб, забор, всу,  stock
Перевозчики из Польши разблокировали КПП на границе с Украиной Фото:

Польские перевозчики прекратили блокаду одного из КПП на границе Польши и Украины. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта «Шегини-Медыка», — высказалась Юлия Свириденко на своей странице в соцсети X. По ее словам, это стало важным улучшением на границе.

КПП «Шегини-Медыка» был заблокирован больше месяца из-за польских перевозчиков. Они жаловались на невозможность здоровой конкуренции в условиях безвизовой транспортировки, разрешенной для украинцев. Спустя время был закрыт еще один КПП. За это время Украина понесла потери размером больше 400 миллионов евро, сообщает RT.

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Польские перевозчики прекратили блокаду одного из КПП на границе Польши и Украины. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта «Шегини-Медыка», — высказалась Юлия Свириденко на своей странице в соцсети X. По ее словам, это стало важным улучшением на границе. КПП «Шегини-Медыка» был заблокирован больше месяца из-за польских перевозчиков. Они жаловались на невозможность здоровой конкуренции в условиях безвизовой транспортировки, разрешенной для украинцев. Спустя время был закрыт еще один КПП. За это время Украина понесла потери размером больше 400 миллионов евро, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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