Польские перевозчики разблокировали КПП на границе с Украиной

Польские перевозчики прекратили блокаду одного из КПП на границе Польши и Украины. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко.
«Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта «Шегини-Медыка», — высказалась Юлия Свириденко на своей странице в соцсети X. По ее словам, это стало важным улучшением на границе.
КПП «Шегини-Медыка» был заблокирован больше месяца из-за польских перевозчиков. Они жаловались на невозможность здоровой конкуренции в условиях безвизовой транспортировки, разрешенной для украинцев. Спустя время был закрыт еще один КПП. За это время Украина понесла потери размером больше 400 миллионов евро, сообщает RT.
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