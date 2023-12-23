Польские перевозчики разблокировали КПП на границе с Украиной

23 декабря 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Перевозчики из Польши разблокировали КПП на границе с Украиной Фото: Официальный сайт президента Украины Польские перевозчики прекратили блокаду одного из КПП на границе Польши и Украины. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта «Шегини-Медыка», — высказалась Юлия Свириденко на своей странице в соцсети X. По ее словам, это стало важным улучшением на границе. КПП «Шегини-Медыка» был заблокирован больше месяца из-за польских перевозчиков. Они жаловались на невозможность здоровой конкуренции в условиях безвизовой транспортировки, разрешенной для украинцев. Спустя время был закрыт еще один КПП. За это время Украина понесла потери размером больше 400 миллионов евро, сообщает RT.

Польские перевозчики прекратили блокаду одного из КПП на границе Польши и Украины. Об этом рассказала министр экономики Украины Юлия Свириденко. «Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта «Шегини-Медыка», — высказалась Юлия Свириденко на своей странице в соцсети X. По ее словам, это стало важным улучшением на границе. КПП «Шегини-Медыка» был заблокирован больше месяца из-за польских перевозчиков. Они жаловались на невозможность здоровой конкуренции в условиях безвизовой транспортировки, разрешенной для украинцев. Спустя время был закрыт еще один КПП. За это время Украина понесла потери размером больше 400 миллионов евро, сообщает RT.