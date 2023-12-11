Поляки фурой перегородили дорогу на границе с Украиной

11 декабря 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

На КПП «Дорогуск — Ягодин» перегородили дорогу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Автоперевозчики из Польши при помощи фуры перегородили дорогу на контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дорогуск — Ягодин» в сторону Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН. «Польские протестующие перегородили дорогу на Украину возле пункта пропуска „Дорогуск — Ягодин“, который были вынуждены сегодня разблокировать по требованию местного муниципалитета», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале телеканала. Там также указано, что украинские водители сообщили, что их не пропускают под предлогом того, что фура, которая перегородила путь, сломалась. На опубликованных телеканалом кадрах видно, что поперек дороги стоит фура, которая перегораживает проезд. Автор видео утверждает, что польские перевозчики якобы «специально заблокировали границу, а полиция стоит и ничего не делает». Ранее польские дальнобойщики заблокировали три погранпункта на границе с Украиной в знак протеста. Перевозчики жаловались на невозможность здоровой конкуренции в условиях безвизовой транспортировки, разрешенной для украинцев. Были задержаны тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами. Украинский посол в Польше Василий Зварич заявлял, что блокировка польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной — это удар в спину.

Автоперевозчики из Польши при помощи фуры перегородили дорогу на контрольно-пропускной пункт (КПП) «Дорогуск — Ягодин» в сторону Украины. Об этом сообщил телеканал ТСН. «Польские протестующие перегородили дорогу на Украину возле пункта пропуска „Дорогуск — Ягодин“, который были вынуждены сегодня разблокировать по требованию местного муниципалитета», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале телеканала. Там также указано, что украинские водители сообщили, что их не пропускают под предлогом того, что фура, которая перегородила путь, сломалась. На опубликованных телеканалом кадрах видно, что поперек дороги стоит фура, которая перегораживает проезд. Автор видео утверждает, что польские перевозчики якобы «специально заблокировали границу, а полиция стоит и ничего не делает». Ранее польские дальнобойщики заблокировали три погранпункта на границе с Украиной в знак протеста. Перевозчики жаловались на невозможность здоровой конкуренции в условиях безвизовой транспортировки, разрешенной для украинцев. Были задержаны тысячи грузовиков с топливом, дронами, тепловизорами и медикаментами. Украинский посол в Польше Василий Зварич заявлял, что блокировка польскими перевозчиками КПП на границе с Украиной — это удар в спину.