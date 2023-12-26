Офицер ВСУ раскритиковал работу украинских военкоматов

26 декабря 2023 в 09:54 Размер текста - 17 +

Мирослав Гай сообщил, что украинские военкоматы обращают внимание на ВУС Фото: Официальный сайт президента Украины Военкоматы на Украине не обращают внимание на гражданские специальности призывников, поэтому нужные в армии специалисты оказываются в обычной пехоте. Об этом сообщил украинский майор Мирослав Гай. «Мы сейчас призываем людей через ТЦК (территориальный центр комплектования — прим. URA.RU), вообще не учитывая их опыт гражданской жизни», — заявил Гай в беседе телеканалу «Прямой». Он отметил, что украинские военкоматы обращают внимание только на военно-учетную специальность (ВУС), несмотря на то, что гражданин мог получить ее много лет назад на срочной службе и уже давно не помнит ту информацию и навыки, которые получал тогда. Ранее на Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет порядок мобилизации. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, которые покинули страну, передает «Национальная служба новостей». Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес сообщил, что европейские политики должны нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации, передает деловое издание «Взгляд».

Военкоматы на Украине не обращают внимание на гражданские специальности призывников, поэтому нужные в армии специалисты оказываются в обычной пехоте. Об этом сообщил украинский майор Мирослав Гай. «Мы сейчас призываем людей через ТЦК (территориальный центр комплектования — прим. URA.RU), вообще не учитывая их опыт гражданской жизни», — заявил Гай в беседе телеканалу «Прямой». Он отметил, что украинские военкоматы обращают внимание только на военно-учетную специальность (ВУС), несмотря на то, что гражданин мог получить ее много лет назад на срочной службе и уже давно не помнит ту информацию и навыки, которые получал тогда. Ранее на Украине внесли в Верховную раду законопроект, который меняет порядок мобилизации. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что хотел бы мобилизовать граждан, которые покинули страну, передает «Национальная служба новостей». Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес сообщил, что европейские политики должны нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации, передает деловое издание «Взгляд».