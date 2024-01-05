В Британии обнаружили нехватку военных

Telegraph: Британия вынуждена списать корабли из-за нехватки военных

05 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

У ВМС Британии самые худшие показатели по набору служащих среди трех подразделений Фото: Министерство обороны Великобритании Великобритания списывает военные корабли из-за нехватки моряков и перенаправляет их на фрегаты нового класса. Об этом написало газета Telegraph. «У ВМС Британии так мало моряков, им приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса», — говорится в материале издания. Там также ссылаются на данные минобороны, где пишут, что у ВМС страны самые худшие показатели по набору служащих среди трех подразделений ведомства. В статье отмечают, что списанные корабли утилизируют или продадут союзникам. Ранее бывший Первый морской лорд Британии Алан Уэст заявил, что ВМС Соединенного Королевства слишком слабы, чтобы обеспечить оборону страны. По его словам, постоянные сокращения бюджета привели к тому, что в британском флоте осталось слишком мало кораблей для выполнения всех задач, передает телеканал 360.

Великобритания списывает военные корабли из-за нехватки моряков и перенаправляет их на фрегаты нового класса. Об этом написало газета Telegraph. «У ВМС Британии так мало моряков, им приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса», — говорится в материале издания. Там также ссылаются на данные минобороны, где пишут, что у ВМС страны самые худшие показатели по набору служащих среди трех подразделений ведомства. В статье отмечают, что списанные корабли утилизируют или продадут союзникам. Ранее бывший Первый морской лорд Британии Алан Уэст заявил, что ВМС Соединенного Королевства слишком слабы, чтобы обеспечить оборону страны. По его словам, постоянные сокращения бюджета привели к тому, что в британском флоте осталось слишком мало кораблей для выполнения всех задач, передает телеканал 360.