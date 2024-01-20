20 января 2024

Новый глава МИД Франции: РФ будет контролировать 30% экспорта зерна в мире

© Служба новостей «URA.RU»
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Грузовые машины с зерном. Курган, зерно, горох, агро, агро ферма, фура с зерном
По мнению главы МИД Франции, РФ возьмет под контроль 30% экспорта зерна Фото:

Россия сможет контролировать 30% экспорта зерна в мире в случае поражения Украины. Об этом заявил новый глава МИД Франции Стефан Сежурне.

«Если Украина проиграет, 30% экспорта пшеницы в мире попадут под контроль РФ. Французское зерно окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России стала бы драмой для наших аграриев и привела бы к инфляции», — заявил Сежурне в интервью газете Le Parisien.

По словам министра, нужно поддержать Украину для избежания затягивания конфликта. «Эта помощь важна для президента Владимира Зеленского. Ему нужно показать своему обществу, что он по-прежнему пользуется поддержкой», — подчеркнул Стефан Сежурне.

Во второй половине 2023 года РФ обновила свой рекорд по экспорту зерна. С учетом муки и зернобобовых, весь экспорт составил около 39 миллионов тонн, передает телеканал «360». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговоров о возобновлении зерновой сделки, действовавшей между РФ, Украиной, ООН и Турцией, нет.

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Россия сможет контролировать 30% экспорта зерна в мире в случае поражения Украины. Об этом заявил новый глава МИД Франции Стефан Сежурне. «Если Украина проиграет, 30% экспорта пшеницы в мире попадут под контроль РФ. Французское зерно окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России стала бы драмой для наших аграриев и привела бы к инфляции», — заявил Сежурне в интервью газете Le Parisien. По словам министра, нужно поддержать Украину для избежания затягивания конфликта. «Эта помощь важна для президента Владимира Зеленского. Ему нужно показать своему обществу, что он по-прежнему пользуется поддержкой», — подчеркнул Стефан Сежурне. Во второй половине 2023 года РФ обновила свой рекорд по экспорту зерна. С учетом муки и зернобобовых, весь экспорт составил около 39 миллионов тонн, передает телеканал «360». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговоров о возобновлении зерновой сделки, действовавшей между РФ, Украиной, ООН и Турцией, нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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