Новый глава МИД Франции: РФ будет контролировать 30% экспорта зерна в мире

21 января 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

По мнению главы МИД Франции, РФ возьмет под контроль 30% экспорта зерна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия сможет контролировать 30% экспорта зерна в мире в случае поражения Украины. Об этом заявил новый глава МИД Франции Стефан Сежурне. «Если Украина проиграет, 30% экспорта пшеницы в мире попадут под контроль РФ. Французское зерно окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России стала бы драмой для наших аграриев и привела бы к инфляции», — заявил Сежурне в интервью газете Le Parisien . По словам министра, нужно поддержать Украину для избежания затягивания конфликта. «Эта помощь важна для президента Владимира Зеленского. Ему нужно показать своему обществу, что он по-прежнему пользуется поддержкой», — подчеркнул Стефан Сежурне. Во второй половине 2023 года РФ обновила свой рекорд по экспорту зерна. С учетом муки и зернобобовых, весь экспорт составил около 39 миллионов тонн, передает телеканал «360». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговоров о возобновлении зерновой сделки, действовавшей между РФ, Украиной, ООН и Турцией, нет.

Россия сможет контролировать 30% экспорта зерна в мире в случае поражения Украины. Об этом заявил новый глава МИД Франции Стефан Сежурне. «Если Украина проиграет, 30% экспорта пшеницы в мире попадут под контроль РФ. Французское зерно окажется под угрозой на мировых рынках. Победа России стала бы драмой для наших аграриев и привела бы к инфляции», — заявил Сежурне в интервью газете Le Parisien. По словам министра, нужно поддержать Украину для избежания затягивания конфликта. «Эта помощь важна для президента Владимира Зеленского. Ему нужно показать своему обществу, что он по-прежнему пользуется поддержкой», — подчеркнул Стефан Сежурне. Во второй половине 2023 года РФ обновила свой рекорд по экспорту зерна. С учетом муки и зернобобовых, весь экспорт составил около 39 миллионов тонн, передает телеканал «360». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговоров о возобновлении зерновой сделки, действовавшей между РФ, Украиной, ООН и Турцией, нет.