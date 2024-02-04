G7 и ЕС обсуждают использование замороженных активов РФ в качестве залога

Группа семи (G7) и Евросоюз (ЕС) обсуждают использование замороженных активов России в качестве залога для спонсирования Украины. Об этом рассказали источники.
«G7 и ЕС обсуждают план использования более 250 миллиардов долларов замороженных активов России в качестве финансирования восстановления Украины… Обсуждения сейчас проходят на техническом уровне, то есть политическое решение еще не принято», — пишет
Сторонники решения считают, что любой финал конфликта приведет к тому, что Россия возместит ущерб Украине. В случае отказа, российской стороне предъявят претензии по замороженным активам.
Евросоюз не сможет передать Украине прибыль за 2023 год с активов России в Euroclear. У ЕС сейчас нет законодательной базы для этого. Закон после разработки не будет иметь обратной силы в отношении доходов, полученных в прошлом, а будет распространяться только в отношении тех доходов, которые будут накоплены после вступления в силу новых правил, пишет RT.
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