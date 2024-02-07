ВСУ атаковали Белгородскую область после утренних взрывов на Украине

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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, всу,  stock
Украина атаковала Белгородскую область, уточнил Вячеслав Гладков Фото:

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. Это произошло после утренних взрывов в Киеве. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Отмечается, что у мужчины осколочное ранение ноги, а у женщины — контузия. Им оказывается оперативная медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают оперативные службы.

С самого утра на Украине сообщалось о взрывах по всей стране. В том числе и в Киеве.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. Это произошло после утренних взрывов в Киеве. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. «Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Отмечается, что у мужчины осколочное ранение ноги, а у женщины — контузия. Им оказывается оперативная медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают оперативные службы. С самого утра на Украине сообщалось о взрывах по всей стране. В том числе и в Киеве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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