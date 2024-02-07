ВСУ атаковали Белгородскую область после утренних взрывов на Украине

Украина атаковала Белгородскую область, уточнил Вячеслав Гладков
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город Шебекино в Белгородской области. Это произошло после утренних взрывов в Киеве. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Отмечается, что у мужчины осколочное ранение ноги, а у женщины — контузия. Им оказывается оперативная медицинская помощь. Пострадавшие госпитализированы. На месте происшествия работают оперативные службы.
С самого утра на Украине сообщалось о взрывах по всей стране. В том числе и в Киеве.
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