МИД Украины просит ЕС покупать оружие для ВСУ через третьи страны

07 февраля 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кулеба призвал ЕС покупать больше вооружения через третьи страны Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз (ЕС) должен покупать больше оружия для ВСУ через третьи страны. Такой шаг для увеличения поставок снарядов на Украину озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «В эту же категорию подпадает и наращивание боеприпасов из третьих стран, из их складов или производственных мощностей. Если действовать комплексно на всех этих треках, то увеличение артснарядов на фронте станет ощутимым и это все в зоне досягаемости», — заявил Кулеба во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Его слова передает «РБК-Украина». Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза необходимо отказаться от поставок вооружения в третьи страны ради обеспечения Украины. По его словам, поставки оружия нужны Украине больше, чем другим странам, передает телеканал 360.

Евросоюз (ЕС) должен покупать больше оружия для ВСУ через третьи страны. Такой шаг для увеличения поставок снарядов на Украину озвучил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «В эту же категорию подпадает и наращивание боеприпасов из третьих стран, из их складов или производственных мощностей. Если действовать комплексно на всех этих треках, то увеличение артснарядов на фронте станет ощутимым и это все в зоне досягаемости», — заявил Кулеба во время пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Его слова передает «РБК-Украина». Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что странам Евросоюза необходимо отказаться от поставок вооружения в третьи страны ради обеспечения Украины. По его словам, поставки оружия нужны Украине больше, чем другим странам, передает телеканал 360.