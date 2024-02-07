Медведев пригрозил странам НАТО ракетами «со специальными боеголовками»

Медведев: РФ будет использовать ракеты со специальными боеголовками для защиты
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Дмитрий Медведев пригрозил странам Запада, готовящимся к войне с РФ Фото:

Россия использует баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками, чтобы защитить свои территории. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на заявления лидеров стран НАТО о подготовке к войне с Москвой.

«Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — написал Дмитрий Медведев у себя в telegram-канале.

В последнее время лидеры стран НАТО заявляют о подготовке к войне с Россией. Так, в Бундесвере заявили о возможном столкновении с Москвой после поражения Украины в конфликте, передает Life. Кроме того, Североатлантический альянс проведет учения Steadfast Defender 2024, на которых будет инсценировано начало Третьей мировой войны. Некоторые эксперты называют мероприятия подготовкой к столкновению с российской стороной, пишет Pravda.Ru.

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Россия использует баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками, чтобы защитить свои территории. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Так он отреагировал на заявления лидеров стран НАТО о подготовке к войне с Москвой. «Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками. Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — написал Дмитрий Медведев у себя в telegram-канале. В последнее время лидеры стран НАТО заявляют о подготовке к войне с Россией. Так, в Бундесвере заявили о возможном столкновении с Москвой после поражения Украины в конфликте, передает Life. Кроме того, Североатлантический альянс проведет учения Steadfast Defender 2024, на которых будет инсценировано начало Третьей мировой войны. Некоторые эксперты называют мероприятия подготовкой к столкновению с российской стороной, пишет Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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