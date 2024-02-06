ЕС поможет Киеву «навести порядок» на российских территориях

06 февраля 2024 в 22:03 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель сообщил, что приехал в Киев Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз (ЕС) активно работает по подготовке украинских полицейских для «наведения порядка» на территориях, которые Киев планирует захватить. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Сегодня мы с Консультативной комиссией ЕС приехали в Киев, чтобы обеспечить стабилизацию [подконтрольных Россией] территорий посредством обучения и оснащения украинских офицеров на [захваченных ВСУ] территориях», заявил Боррель. Трансляция его выступления идет в соцсети X на аккаунте Европейской службы внешних связей. Ранее Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС нужно отказаться от поставок вооружения в третьи страны ради обеспечения Украины. По его словам, главы МИД европейских стран не договорились о помощи Украине.

Евросоюз (ЕС) активно работает по подготовке украинских полицейских для «наведения порядка» на территориях, которые Киев планирует захватить. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Сегодня мы с Консультативной комиссией ЕС приехали в Киев, чтобы обеспечить стабилизацию [подконтрольных Россией] территорий посредством обучения и оснащения украинских офицеров на [захваченных ВСУ] территориях», заявил Боррель. Трансляция его выступления идет в соцсети X на аккаунте Европейской службы внешних связей. Ранее Жозеп Боррель заявил, что странам ЕС нужно отказаться от поставок вооружения в третьи страны ради обеспечения Украины. По его словам, главы МИД европейских стран не договорились о помощи Украине.