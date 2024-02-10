Spiegel: Байден подставил Шольца

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Президент США. stock, Олаф Шольц, Джо Байден,  stock
Джо Байден (справа) показался старым и рассеянным во время переговоров с Олафом Шольцом, считают журналисты Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц своим визитом в США хотел продемонстрировать России образ сильного Запада. Однако американский президент Джо Байден подставил его своей рассеянностью, сообщает немецкое издание Spiegel.

«Канцлер обеспокоен ситуацией на Украине. Своим визитом в Вашингтон Олаф Шольц хотел передать Москве образ сильного Запада, но президент США Байден не был могущественным партнером», — говорится в статье.

Авторы отметили, что в ходе визита немецкого коллеги Байден был неуверенным и колебался. Вместе с этим чувство неуверенности вызывает и американское обещание защитить Украину и Европу. »«Старый и рассеянный? Именно это впечатление Байден хотел опровергнуть на спешно организованной встрече с прессой. Но он наоборот подтвердил его», — отмечается в Spiegel.

Шольц 8 февраля посетил Вашингтон, где встретился с членами сената. В пятницу он встречался с Байденом. Разговор с американским лидером был посвящен трем блокам: конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису.

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Канцлер Германии Олаф Шольц своим визитом в США хотел продемонстрировать России образ сильного Запада. Однако американский президент Джо Байден подставил его своей рассеянностью, сообщает немецкое издание Spiegel. «Канцлер обеспокоен ситуацией на Украине. Своим визитом в Вашингтон Олаф Шольц хотел передать Москве образ сильного Запада, но президент США Байден не был могущественным партнером», — говорится в статье. Авторы отметили, что в ходе визита немецкого коллеги Байден был неуверенным и колебался. Вместе с этим чувство неуверенности вызывает и американское обещание защитить Украину и Европу. »«Старый и рассеянный? Именно это впечатление Байден хотел опровергнуть на спешно организованной встрече с прессой. Но он наоборот подтвердил его», — отмечается в Spiegel. Шольц 8 февраля посетил Вашингтон, где встретился с членами сената. В пятницу он встречался с Байденом. Разговор с американским лидером был посвящен трем блокам: конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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