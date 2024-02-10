Spiegel: Байден подставил Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц своим визитом в США хотел продемонстрировать России образ сильного Запада. Однако американский президент Джо Байден подставил его своей рассеянностью, сообщает немецкое издание Spiegel.
«Канцлер обеспокоен ситуацией на Украине. Своим визитом в Вашингтон Олаф Шольц хотел передать Москве образ сильного Запада, но президент США Байден не был могущественным партнером», —
Авторы отметили, что в ходе визита немецкого коллеги Байден был неуверенным и колебался. Вместе с этим чувство неуверенности вызывает и американское обещание защитить Украину и Европу. »«Старый и рассеянный? Именно это впечатление Байден хотел опровергнуть на спешно организованной встрече с прессой. Но он наоборот подтвердил его», — отмечается в Spiegel.
Шольц 8 февраля посетил Вашингтон, где встретился с членами сената. В пятницу он встречался с Байденом. Разговор с американским лидером был посвящен трем блокам: конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису.
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