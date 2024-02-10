Spiegel: Байден подставил Шольца

10 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

Джо Байден (справа) показался старым и рассеянным во время переговоров с Олафом Шольцом, считают журналисты Фото: Official White House / Adam Schultz Канцлер Германии Олаф Шольц своим визитом в США хотел продемонстрировать России образ сильного Запада. Однако американский президент Джо Байден подставил его своей рассеянностью, сообщает немецкое издание Spiegel. «Канцлер обеспокоен ситуацией на Украине. Своим визитом в Вашингтон Олаф Шольц хотел передать Москве образ сильного Запада, но президент США Байден не был могущественным партнером», — говорится в статье. Авторы отметили, что в ходе визита немецкого коллеги Байден был неуверенным и колебался. Вместе с этим чувство неуверенности вызывает и американское обещание защитить Украину и Европу. »«Старый и рассеянный? Именно это впечатление Байден хотел опровергнуть на спешно организованной встрече с прессой. Но он наоборот подтвердил его», — отмечается в Spiegel. Шольц 8 февраля посетил Вашингтон, где встретился с членами сената. В пятницу он встречался с Байденом. Разговор с американским лидером был посвящен трем блокам: конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису.

Канцлер Германии Олаф Шольц своим визитом в США хотел продемонстрировать России образ сильного Запада. Однако американский президент Джо Байден подставил его своей рассеянностью, сообщает немецкое издание Spiegel. «Канцлер обеспокоен ситуацией на Украине. Своим визитом в Вашингтон Олаф Шольц хотел передать Москве образ сильного Запада, но президент США Байден не был могущественным партнером», — говорится в статье. Авторы отметили, что в ходе визита немецкого коллеги Байден был неуверенным и колебался. Вместе с этим чувство неуверенности вызывает и американское обещание защитить Украину и Европу. »«Старый и рассеянный? Именно это впечатление Байден хотел опровергнуть на спешно организованной встрече с прессой. Но он наоборот подтвердил его», — отмечается в Spiegel. Шольц 8 февраля посетил Вашингтон, где встретился с членами сената. В пятницу он встречался с Байденом. Разговор с американским лидером был посвящен трем блокам: конфликту на Украине, развитию и безопасности Североатлантического альянса и ближневосточному кризису.