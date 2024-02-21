Премьер Украины признал господство России в воздухе

21 февраля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 +

Украина не может конкурировать с Россией в воздухе, заявил Денис Шмыгаль Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия в настоящее время превосходит Украину в воздушном пространстве. Об этом рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль. «Сейчас на поле боя Россия имеет преимущество в воздухе», — передает слова Шмыгаля NHK. Он добавил, что поставки снарядов украинской армии от стран-партнеров значительно сократились, что усугубляет ситуацию. Шмыгаль подчеркнул важность для Украины получения ракет большой дальности, чтобы атаковать склады и командные пункты в тылу российской армии. Он отметил, что использование беспилотников и технологий помогает компенсировать недостаток вооружений, однако ракеты большой дальности и снаряды играют решающую роль. Премьер Украины совершил визит в Японию для участия в конференции по помощи в восстановлении Украины. Преимущество российских вооруженных сил в воздухе также стало одной из основных причин низкого темпа контрнаступления ВСУ. В области использования FPV-дронов российская армия заметно превосходит украинскую. ВС РФ располагают достаточным количеством FPV-дронов. Группа российских бойцов может использовать до полусотни дронов в день, передает Life .

Россия в настоящее время превосходит Украину в воздушном пространстве. Об этом рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль. «Сейчас на поле боя Россия имеет преимущество в воздухе», — передает слова Шмыгаля NHK. Он добавил, что поставки снарядов украинской армии от стран-партнеров значительно сократились, что усугубляет ситуацию. Шмыгаль подчеркнул важность для Украины получения ракет большой дальности, чтобы атаковать склады и командные пункты в тылу российской армии. Он отметил, что использование беспилотников и технологий помогает компенсировать недостаток вооружений, однако ракеты большой дальности и снаряды играют решающую роль. Премьер Украины совершил визит в Японию для участия в конференции по помощи в восстановлении Украины. Преимущество российских вооруженных сил в воздухе также стало одной из основных причин низкого темпа контрнаступления ВСУ. В области использования FPV-дронов российская армия заметно превосходит украинскую. ВС РФ располагают достаточным количеством FPV-дронов. Группа российских бойцов может использовать до полусотни дронов в день, передает Life.