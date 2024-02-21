Премьер Украины признал господство России в воздухе

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Денис Шмыгаль,  stock
Украина не может конкурировать с Россией в воздухе, заявил Денис Шмыгаль Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия в настоящее время превосходит Украину в воздушном пространстве. Об этом рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль.

«Сейчас на поле боя Россия имеет преимущество в воздухе», — передает слова Шмыгаля NHK. Он добавил, что поставки снарядов украинской армии от стран-партнеров значительно сократились, что усугубляет ситуацию. Шмыгаль подчеркнул важность для Украины получения ракет большой дальности, чтобы атаковать склады и командные пункты в тылу российской армии.

Он отметил, что использование беспилотников и технологий помогает компенсировать недостаток вооружений, однако ракеты большой дальности и снаряды играют решающую роль. Премьер Украины совершил визит в Японию для участия в конференции по помощи в восстановлении Украины.

Преимущество российских вооруженных сил в воздухе также стало одной из основных причин низкого темпа контрнаступления ВСУ. В области использования FPV-дронов российская армия заметно превосходит украинскую. ВС РФ располагают достаточным количеством FPV-дронов. Группа российских бойцов может использовать до полусотни дронов в день, передает Life.

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Россия в настоящее время превосходит Украину в воздушном пространстве. Об этом рассказал премьер Украины Денис Шмыгаль. «Сейчас на поле боя Россия имеет преимущество в воздухе», — передает слова Шмыгаля NHK. Он добавил, что поставки снарядов украинской армии от стран-партнеров значительно сократились, что усугубляет ситуацию. Шмыгаль подчеркнул важность для Украины получения ракет большой дальности, чтобы атаковать склады и командные пункты в тылу российской армии. Он отметил, что использование беспилотников и технологий помогает компенсировать недостаток вооружений, однако ракеты большой дальности и снаряды играют решающую роль. Премьер Украины совершил визит в Японию для участия в конференции по помощи в восстановлении Украины. Преимущество российских вооруженных сил в воздухе также стало одной из основных причин низкого темпа контрнаступления ВСУ. В области использования FPV-дронов российская армия заметно превосходит украинскую. ВС РФ располагают достаточным количеством FPV-дронов. Группа российских бойцов может использовать до полусотни дронов в день, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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