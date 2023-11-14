UK Defence Journal: бомбардировщик «медведь» стал символом возрождающейся России

14 ноября 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

В Британии считают, что Ту-95 (справа вверху), спроектированный в разгар холодной войны с США, является символом возрождения РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Принятый на вооружение СССР в 1956 году бомбардировщик «медведь» стал символом возрождающейся России. С таким заявлением выступил британский обозреватель Оливер Стюард, который высказал ряд тезисов в защиту своей позиции. «Самолет „Медведь“ стал символом возрождающейся России. Он успешно противостоит обороне НАТО, одновременно нанося ракетные удары по объектам повстанцев в Сирии. <…> Ту-95 по-прежнему способен вызывать страх и восхищение <…>. Его главная цель — служить национальным интересам РФ», — указал Оливер Стюард в публикации для UK Defence Journal. Сейчас «медведи» используются для проведения военных операций на трех континентах — в Европе, Азии и Северной Америке. Армия РФ привлекает бомбардировщики для испытания систем ПВО. Согласно прогнозу Минобороны России, на вооружении Ту-95 будут оставаться 2040 года. Стюард считает, что срок может растянуться до 2050-х годов и даже более. Преимущество этих бомбардировщиков в рамках проведения спецоперации на Украине заключается в том, что они могут пролететь большие расстояния без дозаправки и, выпустив по целям крылатые ракеты, вернуться на базу, не опасаясь попадания ракеты класса «земля-воздух». По данным Стюарда, самолеты Ту-95 также пролетали вблизи воздушного пространства НАТО, чтобы продемонстрировать решимость РФ в ее готовности выполнять дальние бомбардировочные миссии у натовских границ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Принятый на вооружение СССР в 1956 году бомбардировщик «медведь» стал символом возрождающейся России. С таким заявлением выступил британский обозреватель Оливер Стюард, который высказал ряд тезисов в защиту своей позиции. «Самолет „Медведь“ стал символом возрождающейся России. Он успешно противостоит обороне НАТО, одновременно нанося ракетные удары по объектам повстанцев в Сирии. <…> Ту-95 по-прежнему способен вызывать страх и восхищение <…>. Его главная цель — служить национальным интересам РФ», — указал Оливер Стюард в публикации для UK Defence Journal. Сейчас «медведи» используются для проведения военных операций на трех континентах — в Европе, Азии и Северной Америке. Армия РФ привлекает бомбардировщики для испытания систем ПВО. Согласно прогнозу Минобороны России, на вооружении Ту-95 будут оставаться 2040 года. Стюард считает, что срок может растянуться до 2050-х годов и даже более. Преимущество этих бомбардировщиков в рамках проведения спецоперации на Украине заключается в том, что они могут пролететь большие расстояния без дозаправки и, выпустив по целям крылатые ракеты, вернуться на базу, не опасаясь попадания ракеты класса «земля-воздух». По данным Стюарда, самолеты Ту-95 также пролетали вблизи воздушного пространства НАТО, чтобы продемонстрировать решимость РФ в ее готовности выполнять дальние бомбардировочные миссии у натовских границ.