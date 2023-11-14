14 ноября 2023

UK Defence Journal: бомбардировщик «медведь» стал символом возрождающейся России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, армия, военные, авиация, самолет, ввс, воздушный парад, вкс россии, ту95, ту 95, ту-95
В Британии считают, что Ту-95 (справа вверху), спроектированный в разгар холодной войны с США, является символом возрождения РФ Фото:

Принятый на вооружение СССР в 1956 году бомбардировщик «медведь» стал символом возрождающейся России. С таким заявлением выступил британский обозреватель Оливер Стюард, который высказал ряд тезисов в защиту своей позиции.

«Самолет „Медведь“ стал символом возрождающейся России. Он успешно противостоит обороне НАТО, одновременно нанося ракетные удары по объектам повстанцев в Сирии. <…> Ту-95 по-прежнему способен вызывать страх и восхищение <…>. Его главная цель — служить национальным интересам РФ», — указал Оливер Стюард в публикации для UK Defence Journal.

Сейчас «медведи» используются для проведения военных операций на трех континентах — в Европе, Азии и Северной Америке. Армия РФ привлекает бомбардировщики для испытания систем ПВО. Согласно прогнозу Минобороны России, на вооружении Ту-95 будут оставаться 2040 года. Стюард считает, что срок может растянуться до 2050-х годов и даже более.

Преимущество этих бомбардировщиков в рамках проведения спецоперации на Украине заключается в том, что они могут пролететь большие расстояния без дозаправки и, выпустив по целям крылатые ракеты, вернуться на базу, не опасаясь попадания ракеты класса «земля-воздух». По данным Стюарда, самолеты Ту-95 также пролетали вблизи воздушного пространства НАТО, чтобы продемонстрировать решимость РФ в ее готовности выполнять дальние бомбардировочные миссии у натовских границ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Принятый на вооружение СССР в 1956 году бомбардировщик «медведь» стал символом возрождающейся России. С таким заявлением выступил британский обозреватель Оливер Стюард, который высказал ряд тезисов в защиту своей позиции. «Самолет „Медведь“ стал символом возрождающейся России. Он успешно противостоит обороне НАТО, одновременно нанося ракетные удары по объектам повстанцев в Сирии. <…> Ту-95 по-прежнему способен вызывать страх и восхищение <…>. Его главная цель — служить национальным интересам РФ», — указал Оливер Стюард в публикации для UK Defence Journal. Сейчас «медведи» используются для проведения военных операций на трех континентах — в Европе, Азии и Северной Америке. Армия РФ привлекает бомбардировщики для испытания систем ПВО. Согласно прогнозу Минобороны России, на вооружении Ту-95 будут оставаться 2040 года. Стюард считает, что срок может растянуться до 2050-х годов и даже более. Преимущество этих бомбардировщиков в рамках проведения спецоперации на Украине заключается в том, что они могут пролететь большие расстояния без дозаправки и, выпустив по целям крылатые ракеты, вернуться на базу, не опасаясь попадания ракеты класса «земля-воздух». По данным Стюарда, самолеты Ту-95 также пролетали вблизи воздушного пространства НАТО, чтобы продемонстрировать решимость РФ в ее готовности выполнять дальние бомбардировочные миссии у натовских границ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...