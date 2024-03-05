Белый дом: Зеленский не хочет использовать иностранные войска на Украине

06 марта 2024 в 00:45 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото) не хочет использовать войска Запада на Украине, считает Кирби Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский не стремится к привлечению иностранных военных сил для участия в конфликте на территории своей страны. Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США. «Президент Зеленский этого не просит… Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами добиться успеха, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь», — подчеркнул Кирби во время брифинга Белого дома. Джон Кирби напомнил о позиции президента США Джо Байдена, который с самого начала конфликта на Украине заявлял о том, что американские военные не будут отправлены для участия в боевых действиях на украинской территории. Эта позиция остается неизменной, и поддержка со стороны США продолжает осуществляться через предоставление военной помощи и инструментов, необходимых для Украины, отметил Кирби. Присутствие иностранных наемников в конфликте на Украине становится предметом все более пристального внимания со стороны мировых СМИ и политиков. Газета The Washington Post сообщила о более чем 20 тысячах иностранных военных специалистов, вступивших в ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров также указал на участие кадровых офицеров из Великобритании и Франции среди иностранных наемников на Украине, что поднимает вопросы о характере и масштабах международной поддержки, оказываемой Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский не стремится к привлечению иностранных военных сил для участия в конфликте на территории своей страны. Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США. «Президент Зеленский этого не просит… Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами добиться успеха, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь», — подчеркнул Кирби во время брифинга Белого дома. Джон Кирби напомнил о позиции президента США Джо Байдена, который с самого начала конфликта на Украине заявлял о том, что американские военные не будут отправлены для участия в боевых действиях на украинской территории. Эта позиция остается неизменной, и поддержка со стороны США продолжает осуществляться через предоставление военной помощи и инструментов, необходимых для Украины, отметил Кирби. Присутствие иностранных наемников в конфликте на Украине становится предметом все более пристального внимания со стороны мировых СМИ и политиков. Газета The Washington Post сообщила о более чем 20 тысячах иностранных военных специалистов, вступивших в ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров также указал на участие кадровых офицеров из Великобритании и Франции среди иностранных наемников на Украине, что поднимает вопросы о характере и масштабах международной поддержки, оказываемой Киеву.