05 марта 2024

Белый дом: Зеленский не хочет использовать иностранные войска на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский (на фото) не хочет использовать войска Запада на Украине, считает Кирби Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не стремится к привлечению иностранных военных сил для участия в конфликте на территории своей страны. Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США.

«Президент Зеленский этого не просит… Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами добиться успеха, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь», — подчеркнул Кирби во время брифинга Белого дома.

Джон Кирби напомнил о позиции президента США Джо Байдена, который с самого начала конфликта на Украине заявлял о том, что американские военные не будут отправлены для участия в боевых действиях на украинской территории. Эта позиция остается неизменной, и поддержка со стороны США продолжает осуществляться через предоставление военной помощи и инструментов, необходимых для Украины, отметил Кирби.

Присутствие иностранных наемников в конфликте на Украине становится предметом все более пристального внимания со стороны мировых СМИ и политиков. Газета The Washington Post сообщила о более чем 20 тысячах иностранных военных специалистов, вступивших в ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров также указал на участие кадровых офицеров из Великобритании и Франции среди иностранных наемников на Украине, что поднимает вопросы о характере и масштабах международной поддержки, оказываемой Киеву.

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Президент Украины Владимир Зеленский не стремится к привлечению иностранных военных сил для участия в конфликте на территории своей страны. Об этом заявил Джон Кирби, координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США. «Президент Зеленский этого не просит… Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами добиться успеха, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь», — подчеркнул Кирби во время брифинга Белого дома. Джон Кирби напомнил о позиции президента США Джо Байдена, который с самого начала конфликта на Украине заявлял о том, что американские военные не будут отправлены для участия в боевых действиях на украинской территории. Эта позиция остается неизменной, и поддержка со стороны США продолжает осуществляться через предоставление военной помощи и инструментов, необходимых для Украины, отметил Кирби. Присутствие иностранных наемников в конфликте на Украине становится предметом все более пристального внимания со стороны мировых СМИ и политиков. Газета The Washington Post сообщила о более чем 20 тысячах иностранных военных специалистов, вступивших в ВСУ. Глава МИД РФ Сергей Лавров также указал на участие кадровых офицеров из Великобритании и Франции среди иностранных наемников на Украине, что поднимает вопросы о характере и масштабах международной поддержки, оказываемой Киеву.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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