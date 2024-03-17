Военкор Поддубный: ВС РФ сбили американский вертолет

Российские силы сбили вертолет США UH-60 «Black Hawk». Об этом сообщил российский военкор Евгений Поддубный. По его словам, на борту могло быть до 20 военных.
«Воины армии России сбили вертолет противника UH-60 „Black Hawk“ американского производства с десантом на борту. Борт противника уничтожен в районе украинской Лукашовки», — заявил Поддубный
По его словам, на борту вертолета насчитывалось до 20 военнослужащих. Их целью была высадка в населенном пункте Козинки на территории РФ для имитации установления контроля над этой местностью.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
Ранее Поддубный сообщил, что в Белгородской области военный ВС РФ уничтожил диверсантов ГУР в их окопах. Он закинул туда гранату, большая часть украинских солдат оказалась ранеными или убитыми.
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