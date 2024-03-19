Леонтьев назвал причину ухода со сцены

Валерий Леонтьев рассказал, что теперь еле ходит
Артист Валерий Леонтьев хочет, чтобы его запомнили молодым. Именно по этой причине он ушел со сцены. Об этом музыкант сообщил в разговоре с одним из своих авторов песен.
«Хочу, чтобы меня запомнили молодым, я теперь еле хожу», — передает слова Леонтьева «Комсомольская правда». Из-за этого артист принял решение уйти со сцены.
В марте 2024 года музыкант объявил о завершении карьеры. Сообщалось, что Леонтьев не будет проводить прощальный тур.
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