Леонтьев назвал причину ухода со сцены

«КП»: Валерий Леонтьев хочет запомниться молодым

20 марта 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Валерий Леонтьев рассказал, что теперь еле ходит Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Артист Валерий Леонтьев хочет, чтобы его запомнили молодым. Именно по этой причине он ушел со сцены. Об этом музыкант сообщил в разговоре с одним из своих авторов песен. «Хочу, чтобы меня запомнили молодым, я теперь еле хожу», — передает слова Леонтьева «Комсомольская правда». Из-за этого артист принял решение уйти со сцены. В марте 2024 года музыкант объявил о завершении карьеры. Сообщалось, что Леонтьев не будет проводить прощальный тур. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Артист Валерий Леонтьев хочет, чтобы его запомнили молодым. Именно по этой причине он ушел со сцены. Об этом музыкант сообщил в разговоре с одним из своих авторов песен. «Хочу, чтобы меня запомнили молодым, я теперь еле хожу», — передает слова Леонтьева «Комсомольская правда». Из-за этого артист принял решение уйти со сцены. В марте 2024 года музыкант объявил о завершении карьеры. Сообщалось, что Леонтьев не будет проводить прощальный тур.