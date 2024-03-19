19 марта 2024

Леонтьев назвал причину ухода со сцены

«КП»: Валерий Леонтьев хочет запомниться молодым
© Служба новостей «URA.RU»
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Валерий Леонтьев рассказал, что теперь еле ходит Фото:

Артист Валерий Леонтьев хочет, чтобы его запомнили молодым. Именно по этой причине он ушел со сцены. Об этом музыкант сообщил в разговоре с одним из своих авторов песен.

«Хочу, чтобы меня запомнили молодым, я теперь еле хожу», — передает слова Леонтьева «Комсомольская правда». Из-за этого артист принял решение уйти со сцены.

В марте 2024 года музыкант объявил о завершении карьеры. Сообщалось, что Леонтьев не будет проводить прощальный тур.

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Артист Валерий Леонтьев хочет, чтобы его запомнили молодым. Именно по этой причине он ушел со сцены. Об этом музыкант сообщил в разговоре с одним из своих авторов песен. «Хочу, чтобы меня запомнили молодым, я теперь еле хожу», — передает слова Леонтьева «Комсомольская правда». Из-за этого артист принял решение уйти со сцены. В марте 2024 года музыкант объявил о завершении карьеры. Сообщалось, что Леонтьев не будет проводить прощальный тур.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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