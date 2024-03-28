Bаza: на трассе по пути к «Крокусу» обнаружили гранатометы и взрыватель

28 марта 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

На дороге, где нашли террористов, совершивших нападение на «Крокус» обнаружили боеприпасы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» По пути следования террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» нашли шесть гранатометных выстрелов и взрыватель. Они были в четырех метрах от дороги, сообщила Baza. «На 338-м километре трассы М-3 „Украина“ на полосе в сторону Брянска обнаружили пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что боеприпасы нашли в четырех метрах от дороги, место оцепили, а прибывшие взрывотехники подорвали их. По данным канала, именно по этой дороге 22 марта ехали подозреваемые в теракте. Машину с террористами обнаружили на 359-м километре М-3. При этом неизвестно, могли ли боеприпасы принадлежать террористам, заключили в сообщении. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Чтобы остановить террористов, напавших на «Крокус», сотрудникам ГИБДД из Брянской области пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, на котором убегали злоумышленники, передает «Национальная служба новостей». Автомобиль преследовали два экипажа ГИБДД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По пути следования террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» нашли шесть гранатометных выстрелов и взрыватель. Они были в четырех метрах от дороги, сообщила Baza. «На 338-м километре трассы М-3 „Украина“ на полосе в сторону Брянска обнаружили пять единиц боеприпасов ВОГ-17, один ВОГ-25Г и взрыватель М-6», — сообщил telegram-канал Baza. Там добавили, что боеприпасы нашли в четырех метрах от дороги, место оцепили, а прибывшие взрывотехники подорвали их. По данным канала, именно по этой дороге 22 марта ехали подозреваемые в теракте. Машину с террористами обнаружили на 359-м километре М-3. При этом неизвестно, могли ли боеприпасы принадлежать террористам, заключили в сообщении. Ранее в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. В результате погибли 143 человека, пострадали — 360. Чтобы остановить террористов, напавших на «Крокус», сотрудникам ГИБДД из Брянской области пришлось открыть огонь по колесам автомобиля, на котором убегали злоумышленники, передает «Национальная служба новостей». Автомобиль преследовали два экипажа ГИБДД.