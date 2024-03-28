МЧС предупреждает о мошенниках, собирающих средства под видом помощи пострадавшим в «Крокусе»

МЧС: женщина с собакой пыталась под видом кинолога проникнуть в «Крокус»
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Разбор завалов Crocus city holl. Мчс России
Спасательная операция в «Крокус Сити Холле» уже завершена Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В интернете появились сообщения об участии волонтеров-кинологов «Мохнатые ангелы» в поисковой операции в «Крокус Сити Холле». Это не соответствует действительности, сообщили в МЧС Росси. В ведомстве предупредили о возможном мошенничестве.

По информации МЧС, на место аварийно-спасательных работ в «Крокус Сити Холле» обманом проникла женщина с собакой. Перед этим она предлагала свою помощь в поисках пострадавших и погибших, но ей было отказано, так как при работе в зоне особого риска требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки.

«Женщина, обманным способом попав на место проведения работ, сделала несколько фото. Она использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств», — сообщили в МЧС. По информации ведомства, гражданка выдала себя в сети за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска «Лидер», что не соответствует действительности. «Спасатели и профессиональные кинологи осуждают недобропорядочный поступок гражданки», — отметили в МЧС.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибли 143 человек.

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В интернете появились сообщения об участии волонтеров-кинологов «Мохнатые ангелы» в поисковой операции в «Крокус Сити Холле». Это не соответствует действительности, сообщили в МЧС Росси. В ведомстве предупредили о возможном мошенничестве. По информации МЧС, на место аварийно-спасательных работ в «Крокус Сити Холле» обманом проникла женщина с собакой. Перед этим она предлагала свою помощь в поисках пострадавших и погибших, но ей было отказано, так как при работе в зоне особого риска требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки. «Женщина, обманным способом попав на место проведения работ, сделала несколько фото. Она использовала полученный контент с официальным видео МЧС России для сбора средств», — сообщили в МЧС. По информации ведомства, гражданка выдала себя в сети за вожатого служебных собак группы минно-розыскных и поисково-спасательных работ центра операций особого риска «Лидер», что не соответствует действительности. «Спасатели и профессиональные кинологи осуждают недобропорядочный поступок гражданки», — отметили в МЧС. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате погибли 143 человек.
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