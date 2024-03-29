Начальник комитета по молодежной политике администрации Екатеринбурга Артем Николаев включен в украинскую базу «Миротворец». Его — участника спецоперации РФ на Украине — обвинили в «сознательном нарушении государственной границы». Об этом в своих соцсетях рассказал сам Николаев, прикрепив скрины.
В карточке на сайте «Миротворца» указано, что Николаев с ноября 2022-го по февраль 2023-го начале 2023 года проходил службу в отряде БАРС «Каскад», был старшим оператором расчета БПЛА, имеет звание лейтенанта и удостоверение МВД ЛНР. Также в карточке есть графа «дата ликвидации».
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Николаев отреагировал: «Служу России». Ему 28 лет. Работу с молодежью в администрации Екатеринбурга он курирует с марта 2023-го. В сентябре он возглавил молодежный парламент при Госдуме, входит в федеральный координационный совет «Молодой Гвардии Единой России». В конце 2023-го стало известно, что Николаев проходит лечение от рака.
Николаев не первый свердловчанин, оказавшийся в базе, которую ведут с 2014 года при поддержке МВД Украины и СБУ. Там, например, есть губернатор Евгений Куйвашев и его зам Павел Креков, депутаты Госдумы от региона, сенаторы.
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