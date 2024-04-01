РБК: разработчик аналога Microsoft Office в РФ стал убыточным

02 апреля 2024 в 04:03 Размер текста - 17 +

Компания в 2024 году надеется на возобновление роста выручки Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российский разработчик офисных программ «Новые облачные технологии» (НОТ) за 2023 года более чем на 40% снизил выручку, что привело фирму к убыткам. Это следует из отчетности компании за прошлый год. «По итогам 2023 года выручка „Новых облачных технологий“ снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила около 1,9 млрд руб. Она получила чистый убыток 5,2 млрд руб. вместо прибыли 386,5 млн руб. годом ранее», — ознакомились РБК с финансовыми показателями компании. Причиной падения выручки представители разработчика офисных программ «МойОфис» видят в снижении темпов импортозамещения софта — закупки снизились на 18,1%. Также негативно сказалось отсутствие финансирования у большей части госорганизаций. Представители НОТ рассчитывают, что в 2024 году ситуация изменится и снова начнется рост выручки. Так только за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, рот составил 126%. Аппарат Госдумы в 2023 году закупил около двух тысяч лицензий отечественного софта вместо Windows и Microsoft Office. Его стоимость составила около 52 миллионов рублей. Переход на отечественные программы происходит в интересах безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский разработчик офисных программ «Новые облачные технологии» (НОТ) за 2023 года более чем на 40% снизил выручку, что привело фирму к убыткам. Это следует из отчетности компании за прошлый год. «По итогам 2023 года выручка „Новых облачных технологий“ снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила около 1,9 млрд руб. Она получила чистый убыток 5,2 млрд руб. вместо прибыли 386,5 млн руб. годом ранее», — ознакомились РБК с финансовыми показателями компании. Причиной падения выручки представители разработчика офисных программ «МойОфис» видят в снижении темпов импортозамещения софта — закупки снизились на 18,1%. Также негативно сказалось отсутствие финансирования у большей части госорганизаций. Представители НОТ рассчитывают, что в 2024 году ситуация изменится и снова начнется рост выручки. Так только за первый квартал текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года, рот составил 126%. Аппарат Госдумы в 2023 году закупил около двух тысяч лицензий отечественного софта вместо Windows и Microsoft Office. Его стоимость составила около 52 миллионов рублей. Переход на отечественные программы происходит в интересах безопасности.