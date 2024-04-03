У разработчика системы бронирования Leonardo проходят обыски

03 апреля 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

Полиция отозвалась на жалобы Leonardo об угрозах безопасности Фото: Роман Наумов © URA.RU В Петербурге у российского разработчика системы бронирования Leonardo проходят обыски. Причиной тому стали атаки на IT-инфраструктуру российской системы брони билетов. «У разработчика российской системы бронирования Leonardo „Сирена-Трэвэл“ (входит в „Ростех“) проходят обыски. <…> действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года», — передает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники. По словам одного из собеседников издания, компания заявила об угрозах безопасности. Сейчас правоохранительные органы изучают оборудование, чтобы выявить уязвимости. Кроме того, в офисе Leonardo изымают документы для изучения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Петербурге у российского разработчика системы бронирования Leonardo проходят обыски. Причиной тому стали атаки на IT-инфраструктуру российской системы брони билетов. «У разработчика российской системы бронирования Leonardo „Сирена-Трэвэл“ (входит в „Ростех“) проходят обыски. <…> действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года», — передает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники. По словам одного из собеседников издания, компания заявила об угрозах безопасности. Сейчас правоохранительные органы изучают оборудование, чтобы выявить уязвимости. Кроме того, в офисе Leonardo изымают документы для изучения.