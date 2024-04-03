У разработчика системы бронирования Leonardo проходят обыски

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Вынесение меры пресечения Басманном судом обвиняемым в совершении террористического акта в Крокус-сити Холле. Москва, полиция
Полиция отозвалась на жалобы Leonardo об угрозах безопасности Фото:

В Петербурге у российского разработчика системы бронирования Leonardo проходят обыски. Причиной тому стали атаки на IT-инфраструктуру российской системы брони билетов.

«У разработчика российской системы бронирования Leonardo „Сирена-Трэвэл“ (входит в „Ростех“) проходят обыски. <…> действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года», — передает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из собеседников издания, компания заявила об угрозах безопасности. Сейчас правоохранительные органы изучают оборудование, чтобы выявить уязвимости. Кроме того, в офисе Leonardo изымают документы для изучения.

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В Петербурге у российского разработчика системы бронирования Leonardo проходят обыски. Причиной тому стали атаки на IT-инфраструктуру российской системы брони билетов. «У разработчика российской системы бронирования Leonardo „Сирена-Трэвэл“ (входит в „Ростех“) проходят обыски. <…> действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года», — передает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники. По словам одного из собеседников издания, компания заявила об угрозах безопасности. Сейчас правоохранительные органы изучают оборудование, чтобы выявить уязвимости. Кроме того, в офисе Leonardo изымают документы для изучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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