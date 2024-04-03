У разработчика системы бронирования Leonardo проходят обыски

В Петербурге у российского разработчика системы бронирования Leonardo проходят обыски. Причиной тому стали атаки на IT-инфраструктуру российской системы брони билетов.
«У разработчика российской системы бронирования Leonardo „Сирена-Трэвэл“ (входит в „Ростех“) проходят обыски. <…> действия связаны с масштабными атаками на IT-инфраструктуру российской системы бронирования билетов, с которыми компания столкнулась осенью прошлого года», — передает «Коммерсант» со ссылкой на осведомленные источники.
По словам одного из собеседников издания, компания заявила об угрозах безопасности. Сейчас правоохранительные органы изучают оборудование, чтобы выявить уязвимости. Кроме того, в офисе Leonardo изымают документы для изучения.
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